Acun Ilıcalı: Bizim takım için ümit verici bir maç oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘NATO, Avrasya’ya yerleşmeye çalışırken ŞİÖ de Avrupa’ya doğru giriyor’
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonomiden gelen sinyaller
17:07
89 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
18:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:44
106 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230706/acun-ilicali-bizim-takim-icin-umit-verici-bir-mac-oldu-1073220504.html
Acun Ilıcalı: Bizim takım için ümit verici bir maç oldu
Acun Ilıcalı: Bizim takım için ümit verici bir maç oldu
Galatasaray ile Hull City’nin karşılaştığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, “Bizim takım için ümit verici bir maç oldu. Takımın... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T01:42+0300
2023-07-06T01:42+0300
türkiye
acun ilıcalı
maç
galatasaray
hull city
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073220190_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_439ba0ac7ca096c185941f533b5bfb33.jpg
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.Kocaeli Stadyumu’nda oynanan ve Hull City’nin 4-3 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.Ilıcalı, “Bunlar hazırlık maçları. Hazırlık maçlarında her türlü sonuç olur zaten. İki takım da hatalarını arıyor. O yüzden skora çok konsantre olmamak lazım. Fakat bizim takım için ümit verici bir maç oldu. Takımın maça geri dönmesi ve üst üste goller atması bizi çok mutlu etti. Uzun bir yolculuk. Daha çok hazırlık maçı var. Bizim için büyük bir mutluluktu bugün. Ambiyans çok güzeldi. Bu kadar güzel insanı bir arada görmek beni mutlu etti. Kocaeli çok önem verdiğim, benim için önemli bir yer. Amcam Kocaeli’de yaşadı. Biz Erzurumluyuz ama ailemiz uzun süre Kocaeli’de yaşadı. Annemlerin mezarı da Kocaeli’de. O yüzden Kocaeli’nin kalbimdeki yeri çok farklı. Çok da iyi bilirim Kocaeli’yi ve severim” diye konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073220190_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_205232b4124fb4781cf2939ade6379d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
acun ilıcalı, maç, galatasaray, hull city
acun ilıcalı, maç, galatasaray, hull city

Acun Ilıcalı: Bizim takım için ümit verici bir maç oldu

01:42 06.07.2023
© İHA / ARDACAN UZUN - GÖNÜL EFE - MEHMET EKREM CEYLAN-Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© İHA / ARDACAN UZUN - GÖNÜL EFE - MEHMET EKREM CEYLAN-
Abone olTelegram
Galatasaray ile Hull City’nin karşılaştığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, “Bizim takım için ümit verici bir maç oldu. Takımın maça geri dönmesi ve üst üste goller atması bizi çok mutlu etti” dedi.
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu’nda oynanan ve Hull City’nin 4-3 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.
Ilıcalı, “Bunlar hazırlık maçları. Hazırlık maçlarında her türlü sonuç olur zaten. İki takım da hatalarını arıyor. O yüzden skora çok konsantre olmamak lazım. Fakat bizim takım için ümit verici bir maç oldu. Takımın maça geri dönmesi ve üst üste goller atması bizi çok mutlu etti. Uzun bir yolculuk. Daha çok hazırlık maçı var. Bizim için büyük bir mutluluktu bugün. Ambiyans çok güzeldi. Bu kadar güzel insanı bir arada görmek beni mutlu etti. Kocaeli çok önem verdiğim, benim için önemli bir yer. Amcam Kocaeli’de yaşadı. Biz Erzurumluyuz ama ailemiz uzun süre Kocaeli’de yaşadı. Annemlerin mezarı da Kocaeli’de. O yüzden Kocaeli’nin kalbimdeki yeri çok farklı. Çok da iyi bilirim Kocaeli’yi ve severim” diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала