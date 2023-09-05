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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230905/abdnin-nukleer-silahlarinin-ingiltereye-donus-olasiligi-gerilimi-tirmandirmaya-yonelik-bir-adim-1075211846.html
'ABD'nin nükleer silahlarının İngiltere'ye dönüş olasılığı gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım'
'ABD'nin nükleer silahlarının İngiltere'ye dönüş olasılığı gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Amerikan nükleer silahlarının İngiltere'ye dönüşü olasılığını gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım olarak... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T17:15+0300
2023-09-05T17:15+0300
abd
ingiltere
nükleer silah
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada Moskova’nın ABD nükleer silahlarının İngiltere'ye dönüşü olasılığını gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirdiğini söyleyerek şunları aktardı:Rus yetkililerin uzun yıllardır sürekli olarak NATO'nun ortak nükleer misyonlarının stratejik riskler oluşturduğunu ve bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiğini dile getirdiklerini vurgulayan Zaharova, “Ancak NATO bu olumsuz faktörün ortadan kaldırılması yönündeki acil çağrılarımızı görmezden gelmeyi tercih etti. Üstelik kendilerini ‘nükleer ittifak’ olarak ilan ettiler. ABD ve NATO'nun Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma yönünde çatışmacı bir rotaya geçişi karşısında, bu uygulama ve gelişimi bizi ülkemizin ve müttefiklerinin güvenlik çıkarlarını emin bir şekilde korumaya yönelik karşı önlemler almaya zorluyor” ifadelerini kullandı.Batı'nın Ukrayna'da silah üretme planları çatışmaya katılımını gösteriyorZaharova, Moskova’nın Batı'nın Ukrayna'daki silah üretimi planlarını, Rusya ile olan çatışmaya katılımının bir başka kanıtı olarak değerlendirdiğini belirterek, “Bir dizi Avrupalı silah üreticisinin, özellikle de Alman Rheinmetall ve İngiliz şirketi BAE Systems'in İsveçli iştirakinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizatın Ukrayna'da üretimini, onarımını ve bakımını yapma planlarını yakından izliyoruz. Bu tür adımları, askeri-sanayi kompleksin ve Batılı ülkelerin yönetici çevrelerinin silahlı çatışmaya doğrudan katılımının ve suçlu Kiev rejimine desteğin bir başka teyidi olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Almanya ve İsveç'teki Rus büyükelçiliklerinin, bu ülkelerdeki şirketlerin Ukrayna'da silah üretme planlarıyla ilgili girişimlerde bulunduğunu vurgulayan Zaharova, Batılı askeri-sanayi kompleksinin mevcut durumdan para kazanmaya yönelik aşağılık arzusunun, Ukrayna'daki durumun daha da şiddetlenmesine yol açacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230905/insan-haklari-izleme-orgutu-sivillerin-ukrayna-misket-bombalarindan-oldugune-dair-deliller-topladi-1075210967.html
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abd, ingiltere, nükleer silah, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
abd, ingiltere, nükleer silah, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

'ABD'nin nükleer silahlarının İngiltere'ye dönüş olasılığı gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım'

17:15 05.09.2023
© Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Amerikan nükleer silahlarının İngiltere'ye dönüşü olasılığını gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada Moskova’nın ABD nükleer silahlarının İngiltere'ye dönüşü olasılığını gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirdiğini söyleyerek şunları aktardı:
“ABD nükleer silahlarının Birleşik Krallık'a dönüşü, NATO'nun ortak nükleer misyonları çerçevesinde Avrupa ülkelerinde konuşlu tüm ABD nükleer silahlarının geri çekilmesi kararının tam tersi yönünde ilerleyen gerilimi tırmandırma adımı olarak görülecektir. Bu istikrarsızlaştırıcı uygulama, bize düşman olan Kuzey Atlantik bloğu üyeleri tarafından, nükleer olmayan Avrupa ülkelerinin topraklarından Rusya'daki hedeflere yönelik operasyonel nükleer saldırıların ortak planlanmasını ve düzenli eğitim uygulamalarını öngördüğünden doğası gereği Rusya karşıtıdır.”
Rus yetkililerin uzun yıllardır sürekli olarak NATO'nun ortak nükleer misyonlarının stratejik riskler oluşturduğunu ve bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiğini dile getirdiklerini vurgulayan Zaharova, “Ancak NATO bu olumsuz faktörün ortadan kaldırılması yönündeki acil çağrılarımızı görmezden gelmeyi tercih etti. Üstelik kendilerini ‘nükleer ittifak’ olarak ilan ettiler. ABD ve NATO'nun Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma yönünde çatışmacı bir rotaya geçişi karşısında, bu uygulama ve gelişimi bizi ülkemizin ve müttefiklerinin güvenlik çıkarlarını emin bir şekilde korumaya yönelik karşı önlemler almaya zorluyor” ifadelerini kullandı.
Batı'nın Ukrayna'da silah üretme planları çatışmaya katılımını gösteriyor
Zaharova, Moskova’nın Batı'nın Ukrayna'daki silah üretimi planlarını, Rusya ile olan çatışmaya katılımının bir başka kanıtı olarak değerlendirdiğini belirterek, “Bir dizi Avrupalı silah üreticisinin, özellikle de Alman Rheinmetall ve İngiliz şirketi BAE Systems'in İsveçli iştirakinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizatın Ukrayna'da üretimini, onarımını ve bakımını yapma planlarını yakından izliyoruz. Bu tür adımları, askeri-sanayi kompleksin ve Batılı ülkelerin yönetici çevrelerinin silahlı çatışmaya doğrudan katılımının ve suçlu Kiev rejimine desteğin bir başka teyidi olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Almanya ve İsveç'teki Rus büyükelçiliklerinin, bu ülkelerdeki şirketlerin Ukrayna'da silah üretme planlarıyla ilgili girişimlerde bulunduğunu vurgulayan Zaharova, Batılı askeri-sanayi kompleksinin mevcut durumdan para kazanmaya yönelik aşağılık arzusunun, Ukrayna'daki durumun daha da şiddetlenmesine yol açacağını kaydetti.
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