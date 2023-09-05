https://sputniknews.com.tr/20230905/insan-haklari-izleme-orgutu-sivillerin-ukrayna-misket-bombalarindan-oldugune-dair-deliller-topladi-1075210967.html

İnsan Hakları İzleme Örgütü, sivillerin Ukrayna misket bombalarından öldüğüne dair deliller topladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, sivillerin Ukrayna misket bombalarından öldüğüne dair deliller topladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yetkilisi Wareham, Ukrayna ordusunun 2022’de Harkov Bölgesi’nin İzyum şehrinde misket bombalarını kullanması sonucu... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T16:48+0300

2023-09-05T16:48+0300

2023-09-05T16:48+0300

ukrayna krizi

misket bombası

abd

ukrayna

ukrayna krizi

insan hakları izleme örgütü (hrw)

saldırı

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sivil kayıp

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HRW Silah Bölümü Avukatlık Direktörü Mary Wareham, Sputnik’e açıklamasında, “Bunu, Ruslar gittikten ve araştırmacılarımız işlenen savaş suçları ve zulümleri incelemek için oraya gittikten ve her yerde misket bombası kalıntılarını gördükten sonra anladık. Ateşin hangi yönden açıldığı söylendi, biz bunun Ukrayna güçleri tarafından kullanıldığını tespit ettik” ifadesini kullandı.Örgütün bu tür mühimmat nedeniyle ölen veya yaralanan sivillere ilişkin ayrıntılı ifadeler topladığını söyleyen Wareham, İzyum’daki duruma ilişkin raporu Ocak ayında yayınladıklarını anımsattı. Raporda, Ukrayna’nın Rusya kontrolündeyken bu bölgeyi misket bombalarıyla vurduğuna ilişkin deliller topladığı belirtildi.‘ABD, Ukrayna’ya verilen misket bombalarının ayrıntılarını açıklamadı’HRW yetkilisi, “ABD’nin Ukrayna’ya verdiği misket bombalarının türleri hakkında hâlâ tam bilgiye sahip değiliz. Bu önemli çünkü bunların ölçeğinin ne olduğunu, patlamama ihtimalinin ne olduğunu söyleyemiyoruz. Kaç tane verildiğini, iletildikleri süre, bitecekleri zamanı ve Ukrayna’ya nasıl götürüldüğünü bilmiyoruz. Bunlar, bir Avrupa ülkesinin topraklarındaki askeri üslerden mi, yoksa Ottawa Misket Bombaları Yasaklama Anlaşması’na katılan ülkelerin hava sahası üzerinden mi getiriyorlar, bilmiyoruz. Bu sorulara cevap alsak dahi ABD’nin Ukrayna’ya misket bombaları vermesi kabul edilemez olmaya devam edecek ve sivillerin hayatını tehlikeye atacak” diye anlattı.Wareham, “Misket bombası kurbanlarının büyük çoğunluğu siviller ve maalesef, belgelenmesi zor saldırılardan çok misket bombası kalıntılarından ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar oluşturuyor. Ukrayna’ya misket bombalarının verilmesine katiyen karşıyız” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230902/ukraynanin-belgorod-bolgesine-saldirisinda-1-sivil-oldu-donetsk-misket-bombalariyla-vuruldu-1075131548.html

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