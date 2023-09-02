https://sputniknews.com.tr/20230902/ukraynanin-belgorod-bolgesine-saldirisinda-1-sivil-oldu-donetsk-misket-bombalariyla-vuruldu-1075131548.html

Ukrayna'nın Belgorod Bölgesi'ne saldırısında 1 sivil öldü, Donetsk misket bombalarıyla vuruldu

Ukrayna'nın Belgorod Bölgesi'ne saldırısında 1 sivil öldü, Donetsk misket bombalarıyla vuruldu

Ukrayna ordusu, Rusya'nın sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne çok namlulu roketatar sistemiyle ateş açtı. Saldırı sonucunda 1 sivil hayatını kaybederken 2 kişi... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T16:28+0300

2023-09-02T16:28+0300

2023-09-02T16:28+0300

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından paylaştığı bilgide, Ukrayna ordusunun Valuyki kentinin sınıra 5 km mesafedeki Urazovo köyüne saldırdığını belirtti.Çok namlulu roketatar sistemiyle açılan ateşte bir merminin özel konuta isabet ettiğini söyleyen Gladkov, 1 sivilin şarapnel parçalarının açtığı yaralar sonucu öldüğünü kaydetti. 1'i kadın 2 kişinin de yaralandığını anlatan Gladkov, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğunu aktardı.Kiev'e bağlı güçler Donetsk'e misket bombalarıyla saldırdıBu arada Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Kiev'e bağlı güçlerin Donetsk kent merkezini ve Yasinovataya semtine bu sabah misket bombalarıyla saldırı düzenlediğini bildirdi.Temsilcilik, Ukrayna ordusunun saldırılarda 155 mm kalibreli 13 misket bombası kullandığının altını çizerken Donetsk'in çeşitli semtlerinin NATO kalibreli havan mermileriyle vurulduğunu da ifade etti.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kuzemkin, Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda Donetsk'in Petrovskiy semtinde 4 sivilin yaralandığını duyurdu.

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