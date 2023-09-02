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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230902/ukraynanin-belgorod-bolgesine-saldirisinda-1-sivil-oldu-donetsk-misket-bombalariyla-vuruldu-1075131548.html
Ukrayna'nın Belgorod Bölgesi'ne saldırısında 1 sivil öldü, Donetsk misket bombalarıyla vuruldu
Ukrayna'nın Belgorod Bölgesi'ne saldırısında 1 sivil öldü, Donetsk misket bombalarıyla vuruldu
Ukrayna ordusu, Rusya'nın sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne çok namlulu roketatar sistemiyle ateş açtı. Saldırı sonucunda 1 sivil hayatını kaybederken 2 kişi... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T16:28+0300
2023-09-02T16:28+0300
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından paylaştığı bilgide, Ukrayna ordusunun Valuyki kentinin sınıra 5 km mesafedeki Urazovo köyüne saldırdığını belirtti.Çok namlulu roketatar sistemiyle açılan ateşte bir merminin özel konuta isabet ettiğini söyleyen Gladkov, 1 sivilin şarapnel parçalarının açtığı yaralar sonucu öldüğünü kaydetti. 1'i kadın 2 kişinin de yaralandığını anlatan Gladkov, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğunu aktardı.Kiev'e bağlı güçler Donetsk'e misket bombalarıyla saldırdıBu arada Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Kiev'e bağlı güçlerin Donetsk kent merkezini ve Yasinovataya semtine bu sabah misket bombalarıyla saldırı düzenlediğini bildirdi.Temsilcilik, Ukrayna ordusunun saldırılarda 155 mm kalibreli 13 misket bombası kullandığının altını çizerken Donetsk'in çeşitli semtlerinin NATO kalibreli havan mermileriyle vurulduğunu da ifade etti.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kuzemkin, Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda Donetsk'in Petrovskiy semtinde 4 sivilin yaralandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-uyarmisti-ukraynanin-attigi-patlamayan-misket-bombasinin-infilak-etmesi-sonucu-iki-isci-oldu-1074752035.html
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Ukrayna'nın Belgorod Bölgesi'ne saldırısında 1 sivil öldü, Donetsk misket bombalarıyla vuruldu

16:28 02.09.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSENMisket bombası
Misket bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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Ukrayna ordusu, Rusya'nın sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne çok namlulu roketatar sistemiyle ateş açtı. Saldırı sonucunda 1 sivil hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Ukrayna, Donetsk'i misket bombalarıyla vurmaya devam etti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından paylaştığı bilgide, Ukrayna ordusunun Valuyki kentinin sınıra 5 km mesafedeki Urazovo köyüne saldırdığını belirtti.

Çok namlulu roketatar sistemiyle açılan ateşte bir merminin özel konuta isabet ettiğini söyleyen Gladkov, 1 sivilin şarapnel parçalarının açtığı yaralar sonucu öldüğünü kaydetti. 1'i kadın 2 kişinin de yaralandığını anlatan Gladkov, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğunu aktardı.

Kiev'e bağlı güçler Donetsk'e misket bombalarıyla saldırdı

Bu arada Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Kiev'e bağlı güçlerin Donetsk kent merkezini ve Yasinovataya semtine bu sabah misket bombalarıyla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Temsilcilik, Ukrayna ordusunun saldırılarda 155 mm kalibreli 13 misket bombası kullandığının altını çizerken Donetsk'in çeşitli semtlerinin NATO kalibreli havan mermileriyle vurulduğunu da ifade etti.

Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kuzemkin, Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda Donetsk'in Petrovskiy semtinde 4 sivilin yaralandığını duyurdu.
Misket bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
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