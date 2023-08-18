https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-uyarmisti-ukraynanin-attigi-patlamayan-misket-bombasinin-infilak-etmesi-sonucu-iki-isci-oldu-1074752035.html

Rusya uyarmıştı: Ukrayna'nın attığı patlamayan misket bombasının infilak etmesi sonucu iki işçi öldü

Rusya uyarmıştı: Ukrayna'nın attığı patlamayan misket bombasının infilak etmesi sonucu iki işçi öldü

Donetsk şehrinin Kiev ilçesinde, bölgesel ısıtma sisteminin onarım çalışmalarında yer alan iki işçi, bir patlayıcı cismin infilak etmesi sonucu hayatını... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T17:55+0300

2023-08-18T17:55+0300

2023-08-18T17:55+0300

ukrayna krizi

rusya

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ukrayna krizi

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Ön belirlemelere göre, Ukrayna ordusunun atarken patlamayan bir misket bombası infilak etti.Bölgede ısıtma sisteminin onarımını yürüten ekibin şefi Aleskandr, Rus medyasına açıklamasında, işçiler öğle arasında hayatını kaybetti.Aleksandr, “Döner aldılar, geldiler banka oturdular. Oturup öyle işten güçten konuşuyorlardı. Neredeyse 30 saniye sonra patlama oldu. Patlama sonucu iki ölü, iki de yaralımız var. Biri bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Diğeri göğüsten yaralandı” diye konuştu.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Telegram paylaşımında, olayı doğruladı. Ukrayna ordusunun birkaç gün önce bu bölgeyi misket bombalarıyla vurduğu ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230818/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalari-ve-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-vurdu-1074742928.html

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donetsk

ukrayna

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