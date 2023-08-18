https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-uyarmisti-ukraynanin-attigi-patlamayan-misket-bombasinin-infilak-etmesi-sonucu-iki-isci-oldu-1074752035.html
Rusya uyarmıştı: Ukrayna'nın attığı patlamayan misket bombasının infilak etmesi sonucu iki işçi öldü
Rusya uyarmıştı: Ukrayna'nın attığı patlamayan misket bombasının infilak etmesi sonucu iki işçi öldü
Donetsk şehrinin Kiev ilçesinde, bölgesel ısıtma sisteminin onarım çalışmalarında yer alan iki işçi, bir patlayıcı cismin infilak etmesi sonucu hayatını... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T17:55+0300
2023-08-18T17:55+0300
2023-08-18T17:55+0300
ukrayna krizi
rusya
misket bombası
donetsk
sivil can kaybı
sivil kayıp
sivil ölümü
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
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Ön belirlemelere göre, Ukrayna ordusunun atarken patlamayan bir misket bombası infilak etti.Bölgede ısıtma sisteminin onarımını yürüten ekibin şefi Aleskandr, Rus medyasına açıklamasında, işçiler öğle arasında hayatını kaybetti.Aleksandr, “Döner aldılar, geldiler banka oturdular. Oturup öyle işten güçten konuşuyorlardı. Neredeyse 30 saniye sonra patlama oldu. Patlama sonucu iki ölü, iki de yaralımız var. Biri bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Diğeri göğüsten yaralandı” diye konuştu.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Telegram paylaşımında, olayı doğruladı. Ukrayna ordusunun birkaç gün önce bu bölgeyi misket bombalarıyla vurduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230818/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalari-ve-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-vurdu-1074742928.html
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rusya, misket bombası, donetsk, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti, aleksey kulemzin
rusya, misket bombası, donetsk, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti, aleksey kulemzin
Rusya uyarmıştı: Ukrayna'nın attığı patlamayan misket bombasının infilak etmesi sonucu iki işçi öldü
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Donetsk şehrinin Kiev ilçesinde, bölgesel ısıtma sisteminin onarım çalışmalarında yer alan iki işçi, bir patlayıcı cismin infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Ön belirlemelere göre, Ukrayna ordusunun atarken patlamayan bir misket bombası infilak etti.
Bölgede ısıtma sisteminin onarımını yürüten ekibin şefi Aleskandr, Rus medyasına açıklamasında, işçiler öğle arasında hayatını kaybetti.
Aleksandr, “Döner aldılar, geldiler banka oturdular. Oturup öyle işten güçten konuşuyorlardı. Neredeyse 30 saniye sonra patlama oldu. Patlama sonucu iki ölü, iki de yaralımız var. Biri bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Diğeri göğüsten yaralandı” diye konuştu.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Telegram paylaşımında, olayı doğruladı. Ukrayna ordusunun birkaç gün önce bu bölgeyi misket bombalarıyla vurduğu ifade edildi.