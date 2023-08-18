https://sputniknews.com.tr/20230818/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalari-ve-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-vurdu-1074742928.html
Ukrayna ordusu, Donetsk'i misket bombaları ve NATO kalibreli havan mermileriyle vurdu
Ukrayna ordusu, Donetsk'i misket bombaları ve NATO kalibreli havan mermileriyle vurdu
Ukrayna ordusunun Donetsk'in bazı semtlerini 155 mm kalibreli 4 misket bombası ve NATO kalibresine sahip 12 havan mermisiyle hedef aldığı ifade edildi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T13:43+0300
2023-08-18T13:43+0300
2023-08-18T13:43+0300
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
ortak ateşkes kontrol ve koordinasyon merkezi
ukrayna
ukrayna krizi
misket bombası
nato
mermi
saldırı
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Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Kiev'e bağlı güçlerin Donetsk'in Petrovskiy, Kuybışevskiy ve Kievskiy semtlerine bu sabah erken saatlerde saldırı düzenlediğini bildirdi.Temsilcilik, söz konusu yerleşimlerin 155 mm kalibreli 4 misket bombasıyla vurulduğunu belirtti.Bu arada temsilcilik, Ukrayna güçlerinin Donetsk'in çeşitli yerleşimlerine NATO kalibresine sahip 12 havan mermisi fırlattığı bilgisini de paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-suriye-hava-sahasini-kizistiriyor-f-35ler-rus-su-35lere-yeniden-tehlikeli-bicimde-yaklasti-1074742038.html
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donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, ortak ateşkes kontrol ve koordinasyon merkezi , ukrayna, ukrayna krizi, misket bombası, nato, mermi, saldırı, rusya, sivil ölümü, sivil ölümleri
donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, ortak ateşkes kontrol ve koordinasyon merkezi , ukrayna, ukrayna krizi, misket bombası, nato, mermi, saldırı, rusya, sivil ölümü, sivil ölümleri
Ukrayna ordusu, Donetsk'i misket bombaları ve NATO kalibreli havan mermileriyle vurdu
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Ukrayna ordusunun Donetsk'in bazı semtlerini 155 mm kalibreli 4 misket bombası ve NATO kalibresine sahip 12 havan mermisiyle hedef aldığı ifade edildi.
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Kiev'e bağlı güçlerin Donetsk'in Petrovskiy, Kuybışevskiy ve Kievskiy semtlerine bu sabah erken saatlerde saldırı düzenlediğini bildirdi.
Temsilcilik, söz konusu yerleşimlerin 155 mm kalibreli 4 misket bombasıyla vurulduğunu belirtti.
Bu arada temsilcilik, Ukrayna güçlerinin Donetsk'in çeşitli yerleşimlerine NATO kalibresine sahip 12 havan mermisi fırlattığı bilgisini de paylaştı.