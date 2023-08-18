Ukrayna ordusu, Donetsk'i misket bombaları ve NATO kalibreli havan mermileriyle vurdu

Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Kiev'e bağlı güçlerin Donetsk'in Petrovskiy, Kuybışevskiy ve Kievskiy semtlerine bu sabah erken saatlerde saldırı düzenlediğini bildirdi.



Temsilcilik, söz konusu yerleşimlerin 155 mm kalibreli 4 misket bombasıyla vurulduğunu belirtti.



Bu arada temsilcilik, Ukrayna güçlerinin Donetsk'in çeşitli yerleşimlerine NATO kalibresine sahip 12 havan mermisi fırlattığı bilgisini de paylaştı.