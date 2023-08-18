https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-suriye-hava-sahasini-kizistiriyor-f-35ler-rus-su-35lere-yeniden-tehlikeli-bicimde-yaklasti-1074742038.html

ABD, Suriye hava sahasını kızıştırıyor: F-35'ler, Rus Su-35'lere yeniden tehlikeli biçimde yaklaştı

ABD, Suriye hava sahasını kızıştırıyor: F-35'ler, Rus Su-35'lere yeniden tehlikeli biçimde yaklaştı

ABD'ye ait F-35 savaş uçakları, Suriye'nin hükümetinin davetiyle bu ülkede bulunan Rusya ordusunun Su-35 avcı uçaklarına bir kez daha tehlikeli biçimde... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T12:58+0300

2023-08-18T12:58+0300

2023-08-18T12:58+0300

savunma

abd öncülüğündeki koalisyon güçleri

koalisyon güçleri

suriye

abd

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su-35

tahrik

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14 Ağustos'ta Rus Su-35 uçaklarını taciz eden ABD'nin F-35'leri, 16 Ağustos'ta Suriye hava sahasında tehlikeye yol açan bu eylemi tekrar gerçekleştirdi.Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, 16 Ağustos'ta saat 11:10-11:37 arasında ABD'ye ait iki uçağın Suriye'nin güney sınırında planlı uçuş yapan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait iki Su-35'e tehlikeli biçimde yaklaştığını bildirdi.Kulit, yaklaşık 7000 metre irtifada gerçekleşen olayda yüksek profesyonellik sergileyen Rus pilotların koalisyon güçlerine ait uçaklarla çarpışmanın önlenmesi için gereken önlemleri aldığını ifade etti.Kulit, koalisyon güçlerinin havada kaza ve olayların yaşanması ve Suriye hava sahasındaki durumun kızışması için tehlikeli adımlar atmaya devam ettiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230816/suriyede-rusyanin-su-35leri-ile-abdnin-f-35leri-arasinda-tehlikeli-yakinlasma-1074690651.html

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abd öncülüğündeki koalisyon güçleri, koalisyon güçleri, suriye, abd, rusya, f-35, su-35, tahrik, taciz, vadim kulit