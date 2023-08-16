Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Öztunç: CHP yerel seçimlere Kılıçdaroğlu başkanlığında gidecek
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:05
13 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230816/suriyede-rusyanin-su-35leri-ile-abdnin-f-35leri-arasinda-tehlikeli-yakinlasma-1074690651.html
Suriye'de, Rusya'nın Su-35'leri ile ABD'nin F-35'leri arasında tehlikeli yakınlaşma
Suriye'de, Rusya'nın Su-35'leri ile ABD'nin F-35'leri arasında tehlikeli yakınlaşma
Suriye'de görev yapan uluslararası koalisyonun üyesi ABD'ye ait F-35 savaş uçaklarının Rus Su-35 avcı uçaklarına tehlikeli biçimde yaklaştığı ifade edildi. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T12:28+0300
2023-08-16T12:28+0300
dünya
ihlal
rusya
rusya hava-uzay kuvvetleri
suriye
abd
uçak
pilot
çarpışma
irtifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/17/1052066449_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_859d30c5f7c447d7b480747c435267a2.jpg
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin iki F-35 savaş uçağının Suriye'nin güney sınırı boyunca planlı uçuş gerçekleştiren Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait iki Su-35'e tehlikeli biçimde yaklaştığını belirtti.Kulit, hadisenin 14 Ağustos'ta saat 12:35-12:50 arasında Tanf bölgesinde yaklaşık 9100 metre irtifada yaşandığını bildirdi.Rus pilotların çarpışmanın önüne geçilmesi için gereken önlemleri aldığını anlatan Kulit, koalisyon güçlerinin havada kaza ve olayların yaşanması ve Suriye hava sahasındaki durumun kızışması için tehlikeli adımlar attığını vurguladı.Rus komutan, koalisyon güçlerinin Rus tarafının onayını almadan insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirerek çatışmasızlık protokolünü 9 kez ihlal ettiğinin de altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-suriye-ordusuna-yonelik-saldiriyi-kinadi-1074645785.html
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/17/1052066449_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ecd1943d0d28d036877fe6ac6bbdeb3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ihlal, rusya, rusya hava-uzay kuvvetleri, suriye, abd, uçak, pilot, çarpışma, irtifa, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, vadim kulit, su-35, f-35
ihlal, rusya, rusya hava-uzay kuvvetleri, suriye, abd, uçak, pilot, çarpışma, irtifa, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, vadim kulit, su-35, f-35

Suriye'de, Rusya'nın Su-35'leri ile ABD'nin F-35'leri arasında tehlikeli yakınlaşma

12:28 16.08.2023
© Sputnik / Виталий БелоусовSu-35 savaş uçağı
Su-35 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
Abone olTelegram
Suriye'de görev yapan uluslararası koalisyonun üyesi ABD'ye ait F-35 savaş uçaklarının Rus Su-35 avcı uçaklarına tehlikeli biçimde yaklaştığı ifade edildi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin iki F-35 savaş uçağının Suriye'nin güney sınırı boyunca planlı uçuş gerçekleştiren Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait iki Su-35'e tehlikeli biçimde yaklaştığını belirtti.

Kulit, hadisenin 14 Ağustos'ta saat 12:35-12:50 arasında Tanf bölgesinde yaklaşık 9100 metre irtifada yaşandığını bildirdi.

Rus pilotların çarpışmanın önüne geçilmesi için gereken önlemleri aldığını anlatan Kulit, koalisyon güçlerinin havada kaza ve olayların yaşanması ve Suriye hava sahasındaki durumun kızışması için tehlikeli adımlar attığını vurguladı.

Rus komutan, koalisyon güçlerinin Rus tarafının onayını almadan insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirerek çatışmasızlık protokolünü 9 kez ihlal ettiğinin de altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
DÜNYA
Rusya, Suriye ordusuna yönelik saldırıyı kınadı
14 Ağustos, 22:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала