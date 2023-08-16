https://sputniknews.com.tr/20230816/suriyede-rusyanin-su-35leri-ile-abdnin-f-35leri-arasinda-tehlikeli-yakinlasma-1074690651.html
Suriye'de, Rusya'nın Su-35'leri ile ABD'nin F-35'leri arasında tehlikeli yakınlaşma
Suriye'de, Rusya'nın Su-35'leri ile ABD'nin F-35'leri arasında tehlikeli yakınlaşma
Suriye'de görev yapan uluslararası koalisyonun üyesi ABD'ye ait F-35 savaş uçaklarının Rus Su-35 avcı uçaklarına tehlikeli biçimde yaklaştığı ifade edildi. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T12:28+0300
2023-08-16T12:28+0300
2023-08-16T12:28+0300
dünya
ihlal
rusya
rusya hava-uzay kuvvetleri
suriye
abd
uçak
pilot
çarpışma
irtifa
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin iki F-35 savaş uçağının Suriye'nin güney sınırı boyunca planlı uçuş gerçekleştiren Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait iki Su-35'e tehlikeli biçimde yaklaştığını belirtti.Kulit, hadisenin 14 Ağustos'ta saat 12:35-12:50 arasında Tanf bölgesinde yaklaşık 9100 metre irtifada yaşandığını bildirdi.Rus pilotların çarpışmanın önüne geçilmesi için gereken önlemleri aldığını anlatan Kulit, koalisyon güçlerinin havada kaza ve olayların yaşanması ve Suriye hava sahasındaki durumun kızışması için tehlikeli adımlar attığını vurguladı.Rus komutan, koalisyon güçlerinin Rus tarafının onayını almadan insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirerek çatışmasızlık protokolünü 9 kez ihlal ettiğinin de altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-suriye-ordusuna-yonelik-saldiriyi-kinadi-1074645785.html
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ihlal, rusya, rusya hava-uzay kuvvetleri, suriye, abd, uçak, pilot, çarpışma, irtifa, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, vadim kulit, su-35, f-35
ihlal, rusya, rusya hava-uzay kuvvetleri, suriye, abd, uçak, pilot, çarpışma, irtifa, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, vadim kulit, su-35, f-35
Suriye'de, Rusya'nın Su-35'leri ile ABD'nin F-35'leri arasında tehlikeli yakınlaşma
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Suriye'de görev yapan uluslararası koalisyonun üyesi ABD'ye ait F-35 savaş uçaklarının Rus Su-35 avcı uçaklarına tehlikeli biçimde yaklaştığı ifade edildi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin iki F-35 savaş uçağının Suriye'nin güney sınırı boyunca planlı uçuş gerçekleştiren Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait iki Su-35'e tehlikeli biçimde yaklaştığını belirtti.
Kulit, hadisenin 14 Ağustos'ta saat 12:35-12:50 arasında Tanf bölgesinde yaklaşık 9100 metre irtifada yaşandığını bildirdi.
Rus pilotların çarpışmanın önüne geçilmesi için gereken önlemleri aldığını anlatan Kulit, koalisyon güçlerinin havada kaza ve olayların yaşanması ve Suriye hava sahasındaki durumun kızışması için tehlikeli adımlar attığını vurguladı.
Rus komutan, koalisyon güçlerinin Rus tarafının onayını almadan insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirerek çatışmasızlık protokolünü 9 kez ihlal ettiğinin de altını çizdi.