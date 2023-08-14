https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-suriye-ordusuna-yonelik-saldiriyi-kinadi-1074645785.html

Rusya, Suriye ordusuna yönelik saldırıyı kınadı

Rusya, Suriye ordusuna yönelik saldırıyı kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, IŞİD militanlarının Suriyeli askerlere yönelik terör saldırısını kararlı şekilde kınadıklarını belirtti. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T22:00+0300

2023-08-14T22:00+0300

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dünya

suriye

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü IŞİD'in Suriyeli askerlere saldırısıyla ilgili bir açıklama yapıldı.Açıklamada, “Bu terörist eylemi kararlı şekilde kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine içtenlikle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede Suriye yönetimi ve halkı ile dayanışma içinde olduğunu bildiriyoruz” ifadesine yer verildi.Suriye’de güvenliğe yönelik ana tehdidin, hükümetin kontrolünde olmayan bölgelerden gelmeye devam ettiğinin altını çizen bakanlık, ABD’nin Suriye’deki yasadışı askeri varlığının bölgede istikrarı bozan temel faktörlerden biri olduğu anımsatıldı.Açıklamada, “Washington’un, Suriye’nin kuzeydoğusunda petrol, gaz ve tarımsal kaynaklar açısından zengin geniş bölgeleri fiilen işgal etmeyi amaçlayan politikası ve Şam’a yönelik devam eden yaptırım baskısı, sosyal ve ekonomik durumun daha da kötüleşmesine ve Suriye'de aşırılık yanlısı yeraltı örgütlerin harekete geçmesine yol açıyor” denildi.Suriye ordusu, geçen cuma günü, Deyr ez-Zor bölgesinde IŞİD’in asker taşıyan otobüse düzenlediği saldırı sonucu 20 askerin hayatını kaybettiğini, 10 askerin daha yaralandığını duyurmuştu.

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suriye, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, işid