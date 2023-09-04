https://sputniknews.com.tr/20230904/esenyurtta-2-aile-arasinda-silahli-kavga-1075155847.html
Esenyurt'ta 2 aile arasında silahlı kavga
Esenyurt'ta 2 aile arasında silahlı kavga
İstanbul Esenyurt'ta 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, herhangi bir olumsuzluğa karşı olay... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T05:41+0300
2023-09-04T05:41+0300
2023-09-04T05:41+0300
türkiye
esenyurt
silah
silah taşıma
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Esenyurt'ta dün 23.30 sıralarında 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.2 taraf arasında yaşanan sözlü kavga sonucu olay yerine gelen kişiler uzun namlulu tüfekle husumetli oldukları ailenin bulunduğu binaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler geldikleri otomobili ve motosikleti bırakarak hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İnceleme başlatıldıKısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine özel harekat polisi ile çevik kuvvet polisi çağırdı. Polis ekipleri olay yerinde ateş açan kişilerin otomobili ve motosikletinde inceleme yaparken delilleri de tek tek topladı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230903/polis-memurunun-bos-dedigi-silah-ates-aldi-1-yarali-1075151195.html
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esenyurt, silah, silah taşıma
esenyurt, silah, silah taşıma
Esenyurt'ta 2 aile arasında silahlı kavga
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İstanbul Esenyurt'ta 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine özel harekat polisi ile çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Esenyurt'ta dün 23.30 sıralarında 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
2 taraf arasında yaşanan sözlü kavga sonucu olay yerine gelen kişiler uzun namlulu tüfekle husumetli oldukları ailenin bulunduğu binaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler geldikleri otomobili ve motosikleti bırakarak hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.
İnceleme başlatıldı
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine özel harekat polisi ile çevik kuvvet polisi çağırdı. Polis ekipleri olay yerinde ateş açan kişilerin otomobili ve motosikletinde inceleme yaparken delilleri de tek tek topladı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.