https://sputniknews.com.tr/20230904/esenyurtta-2-aile-arasinda-silahli-kavga-1075155847.html

Esenyurt'ta 2 aile arasında silahlı kavga

Esenyurt'ta 2 aile arasında silahlı kavga

İstanbul Esenyurt'ta 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, herhangi bir olumsuzluğa karşı olay... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T05:41+0300

2023-09-04T05:41+0300

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türkiye

esenyurt

silah

silah taşıma

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Esenyurt'ta dün 23.30 sıralarında 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.2 taraf arasında yaşanan sözlü kavga sonucu olay yerine gelen kişiler uzun namlulu tüfekle husumetli oldukları ailenin bulunduğu binaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler geldikleri otomobili ve motosikleti bırakarak hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İnceleme başlatıldıKısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine özel harekat polisi ile çevik kuvvet polisi çağırdı. Polis ekipleri olay yerinde ateş açan kişilerin otomobili ve motosikletinde inceleme yaparken delilleri de tek tek topladı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230903/polis-memurunun-bos-dedigi-silah-ates-aldi-1-yarali-1075151195.html

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