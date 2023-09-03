https://sputniknews.com.tr/20230903/polis-memurunun-bos-dedigi-silah-ates-aldi-1-yarali-1075151195.html

Polis memurunun boş dediği silah ateş aldı: 1 yaralı

Polis memurunun boş dediği silah ateş aldı: 1 yaralı

İstanbul Kartal'da restoran görevlilerine göstermek istediği silahı ateş alan polis, bir kişiyi yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açığa... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T20:17+0300

2023-09-03T20:17+0300

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türkiye

kartal

istanbul

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Kartal'da eğlence mekanına girmek isteyen polis memurunun boş olduğunu iddia ettiği silahının ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı.AA'nın haberine göre, Tuzla'da polis memuru olarak görev yapan A.K, kuzeniyle Yakacık Çarşı Mahallesi'nde restoran ve bar olarak faaliyet gösteren iş yerine gitti.Buradaki görevlilerin üzerindeki silahla içeri girilmeyeceği söylenen A.K, kimliğini göstererek içeri girmek istedi.Şarjörünü çıkararak boş olduğunu iddia ettiği silahını teslim dolabına koymayı kabul etmeyen A.K, yaşanan diyalog sırasında çıkardığı silahının ateş alması sonucu iş yeri çalışanı Osman K, yaralandı.Elinden ve karnından hafif şekilde yaralanan Osman K. hastaneye kaldırıldı.Gözaltına alınan şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenilen A.K, adliyeye sevk edildi.Öte yandan yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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