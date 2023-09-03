https://sputniknews.com.tr/20230903/polis-memurunun-bos-dedigi-silah-ates-aldi-1-yarali-1075151195.html
Polis memurunun boş dediği silah ateş aldı: 1 yaralı
Polis memurunun boş dediği silah ateş aldı: 1 yaralı
İstanbul Kartal'da restoran görevlilerine göstermek istediği silahı ateş alan polis, bir kişiyi yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açığa... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T20:17+0300
2023-09-03T20:17+0300
2023-09-03T20:20+0300
türkiye
kartal
istanbul
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Kartal'da eğlence mekanına girmek isteyen polis memurunun boş olduğunu iddia ettiği silahının ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı.AA'nın haberine göre, Tuzla'da polis memuru olarak görev yapan A.K, kuzeniyle Yakacık Çarşı Mahallesi'nde restoran ve bar olarak faaliyet gösteren iş yerine gitti.Buradaki görevlilerin üzerindeki silahla içeri girilmeyeceği söylenen A.K, kimliğini göstererek içeri girmek istedi.Şarjörünü çıkararak boş olduğunu iddia ettiği silahını teslim dolabına koymayı kabul etmeyen A.K, yaşanan diyalog sırasında çıkardığı silahının ateş alması sonucu iş yeri çalışanı Osman K, yaralandı.Elinden ve karnından hafif şekilde yaralanan Osman K. hastaneye kaldırıldı.Gözaltına alınan şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenilen A.K, adliyeye sevk edildi.Öte yandan yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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kartal, istanbul
Polis memurunun boş dediği silah ateş aldı: 1 yaralı
20:17 03.09.2023 (güncellendi: 20:20 03.09.2023) Abone ol
İstanbul Kartal'da restoran görevlilerine göstermek istediği silahı ateş alan polis, bir kişiyi yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenilen polis memuru adliyeye sevk edildi.
Kartal'da eğlence mekanına girmek isteyen polis memurunun boş olduğunu iddia ettiği silahının ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, Tuzla'da polis memuru olarak görev yapan A.K, kuzeniyle Yakacık Çarşı Mahallesi'nde restoran ve bar olarak faaliyet gösteren iş yerine gitti.
Buradaki görevlilerin üzerindeki silahla içeri girilmeyeceği söylenen A.K, kimliğini göstererek içeri girmek istedi.
Şarjörünü çıkararak boş olduğunu iddia ettiği silahını teslim dolabına koymayı kabul etmeyen A.K, yaşanan diyalog sırasında çıkardığı silahının ateş alması sonucu iş yeri çalışanı Osman K, yaralandı.
Elinden ve karnından hafif şekilde yaralanan Osman K. hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenilen A.K, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.