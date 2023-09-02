https://sputniknews.com.tr/20230902/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-daha-dusuruldu-1075131993.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA daha düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA daha düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını daha düşürdüğünü duyurdu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T16:39+0300

2023-09-02T16:39+0300

2023-09-02T16:39+0300

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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürdüğü belirtildi.Açıklamada, “2 Eylül günü Moskova saatiyle 15.00 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarına yönelik sıradaki terör saldırısı girişimi engellendi. Ukrayna İHA'sı Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” ifadelerine yer verildi.Bakanlık daha önce yine Belgorod bölgesinde saat 12.45 sularında Ukrayna’ya ait bir İHA’nın daha düşürüldüğünü duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230902/ukraynanin-belgorod-bolgesine-saldirisinda-1-sivil-oldu-donetsk-misket-bombalariyla-vuruldu-1075131548.html

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