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Rusya'dan Savunma Bakanı Şoygu ve Dışişleri Bakanı Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama
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Türk kaykaycıların da katıldığı Grand Skate Tour Moskova'da devam ediyor: Finaller yarın
Türk kaykaycıların da katıldığı Grand Skate Tour Moskova'da devam ediyor: Finaller yarın
Türkiye de dahil birçok ülkeden kaykaycıları bir araya getirdiği kaykay festivali Grand Skate Tour 2023 (GST) Moskova'da devam ediyor. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
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GST’de, 1 Eylül itibariyle yabancı konukların da katılımıyla bir dizi master class, ders, seminer gerçekleştirildi, kaykay kültürünün anlatıldığı sergiler düzenlendi.Halihazırda GTS’in spor, kültür ve eğitim amaçlı etkinliklerine 41 ülkeden binden fazla kaykaycı katılıyor. Erkekler ve kadınlar finallerine 13 ülkeden kaykaycılar kaldı. Grand Skate Tour 2023 finalleri 2 Eylül’de Moskova’nın Gorkiy Park’ında geçecek.Rusya Kaykay Federasyonu Başkanı İlya Vdovin, “GST’nin ölçeğine ve programına bakıldığında kaykayın hala bir spor olgusu olmaktan çok sosyo-kültürel bir olgu olduğu söylenebilir. Çünkü sporda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) var. Bu komite, kendi politikasını uyguluyor ve kendi politikasını diğer sport federasyonlarına dayatıyor. Oysa kültürde böyle tek bir uluslararası kurum yok” açıklamasında bulundu.Vdovin, “Etkinlikle ilgili bilgi aktif olarak sosyal ağlarda yayılıyor, Rus ve yabancı medya tarafından takip ediliyor” diye ekledi.2022 Kaykay Dünya Şampiyonası finalisti Matias Dell Olio (Arjantin), “Rusya’yı çok beğeniyorum ve Moskova’yı da çok seviyorum. Bu buraya ilk gelişim ve her defasında GST'nin ne kadar iyi ve profesyonel geçtiğinden büyük bir şaşkınlığa düşüyorum” diye konuştu.
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Türk kaykaycıların da katıldığı Grand Skate Tour Moskova'da devam ediyor
Türk kaykaycıların da katıldığı Grand Skate Tour Moskova'da devam ediyor
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kaykay, rusya, moskova, ilya vdovin, türk, yaşam, dünya, avrupa, asya, grand skate tour
kaykay, rusya, moskova, ilya vdovin, türk, yaşam, dünya, avrupa, asya, grand skate tour

Türk kaykaycıların da katıldığı Grand Skate Tour Moskova'da devam ediyor: Finaller yarın

16:21 01.09.2023 (güncellendi: 17:09 01.09.2023)
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Türkiye de dahil birçok ülkeden kaykaycıları bir araya getirdiği kaykay festivali Grand Skate Tour 2023 (GST) Moskova'da devam ediyor.
GST’de, 1 Eylül itibariyle yabancı konukların da katılımıyla bir dizi master class, ders, seminer gerçekleştirildi, kaykay kültürünün anlatıldığı sergiler düzenlendi.
Halihazırda GTS’in spor, kültür ve eğitim amaçlı etkinliklerine 41 ülkeden binden fazla kaykaycı katılıyor. Erkekler ve kadınlar finallerine 13 ülkeden kaykaycılar kaldı. Grand Skate Tour 2023 finalleri 2 Eylül’de Moskova’nın Gorkiy Park’ında geçecek.
Rusya Kaykay Federasyonu Başkanı İlya Vdovin, “GST’nin ölçeğine ve programına bakıldığında kaykayın hala bir spor olgusu olmaktan çok sosyo-kültürel bir olgu olduğu söylenebilir. Çünkü sporda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) var. Bu komite, kendi politikasını uyguluyor ve kendi politikasını diğer sport federasyonlarına dayatıyor. Oysa kültürde böyle tek bir uluslararası kurum yok” açıklamasında bulundu.
Vdovin, “Etkinlikle ilgili bilgi aktif olarak sosyal ağlarda yayılıyor, Rus ve yabancı medya tarafından takip ediliyor” diye ekledi.
2022 Kaykay Dünya Şampiyonası finalisti Matias Dell Olio (Arjantin), “Rusya’yı çok beğeniyorum ve Moskova’yı da çok seviyorum. Bu buraya ilk gelişim ve her defasında GST'nin ne kadar iyi ve profesyonel geçtiğinden büyük bir şaşkınlığa düşüyorum” diye konuştu.
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