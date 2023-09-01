UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
16:12 01.09.2023 (güncellendi: 16:51 01.09.2023)
© AA / Şebnem CoşkunBeşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu
© AA / Şebnem Coşkun
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile mücadele edecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek.
Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu.
A GRUBU
Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik
A GRUBU
Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik
B GRUBU
Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik
Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik
C GRUBU
Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani
Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani
D GRUBU
Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano
Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano
E GRUBU
AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
F GRUBU
Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki
Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki
G GRUBU
Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen
Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen
H GRUBU
Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland
Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland