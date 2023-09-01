Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu.A GRUBULille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, KlaksvikB GRUBUGent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, BreidablikC GRUBUDinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, BallkaniD GRUBUClub Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, LuganoE GRUBUAZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, ZrinjskiF GRUBUFerençvaroş, Fiorentina, Genk, CukarickiG GRUBUEintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, AberdeenH GRUBUFenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile mücadele edecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

© AA / Şebnem Coşkun Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu © AA / Şebnem Coşkun

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile mücadele edecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek.