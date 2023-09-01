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Rusya'dan Savunma Bakanı Şoygu ve Dışişleri Bakanı Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama
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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile mücadele edecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu.A GRUBULille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, KlaksvikB GRUBUGent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, BreidablikC GRUBUDinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, BallkaniD GRUBUClub Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, LuganoE GRUBUAZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, ZrinjskiF GRUBUFerençvaroş, Fiorentina, Genk, CukarickiG GRUBUEintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, AberdeenH GRUBUFenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland
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fenerbahçe, uefa, beşiktaş
fenerbahçe, uefa, beşiktaş

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

16:12 01.09.2023 (güncellendi: 16:51 01.09.2023)
© AA / Şebnem CoşkunBeşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA / Şebnem Coşkun
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile mücadele edecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek.
Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu.

A GRUBU

Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik
B GRUBU

Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik
C GRUBU

Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani
D GRUBU

Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano
E GRUBU

AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
F GRUBU

Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki
G GRUBU

Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen
H GRUBU

Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland
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