https://sputniknews.com.tr/20230901/kira-uyusmazliklarinda-arabuluculuk-donemi-resmen-basladi-1075105038.html

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi resmen başladı

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi resmen başladı

Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması bugün itibarıyla başlad 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T12:49+0300

2023-09-01T12:49+0300

2023-09-01T12:49+0300

türkiye

kiracı

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arabuluculuk

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Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması bugün itibarıyla başladı.2013'te başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı.Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi.Bugüne kadar isteğe bağlı ve zorunlu uygulama kapsamında arabuluculukta başarı oranı yüzde 69'a ulaştı.Arabuluculuğun kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi.Dava açmadan arabulucu oluyor mu?Bu uyuşmazlıklarda bugünden itibaren taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvurabilecek.Nereye müracaat ediliyor?Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi konularda ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.Arabulucuk görüşmeleri ne kadar sürüyor?Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.Anlaşma sağlanamazsa dava açılabilir mi?Yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı da arabulucuya gidecek. Ayrıca kira uyuşmazlığıyla birlikte kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı çok sayıda uyuşmazlığın arabuluculukla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.

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