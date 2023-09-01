https://sputniknews.com.tr/20230901/kirada-yeni-donem-sistem-degisti-yuzde-25-sinir-ayrintisi-1075098285.html

Kirada yeni dönem: Sistem değişti, 'yüzde 25 sınır' ayrıntısı

Kirada yeni dönem: Sistem değişti, 'yüzde 25 sınır' ayrıntısı

Kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında yeni dönem bugün itibarıyla başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki tarafın anlaşması halinde yüzde 25 sınırının... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T08:10+0300

2023-09-01T08:10+0300

2023-09-01T09:27+0300

türkiye

arabulucu

arabuluculuk

yılmaz tunç

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Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları arttı. Artık bu tarz anlaşmazlıklarda taraflar önce arabulucuya gidecek. Eğer arabulucu da uzlaşma sağlayamazsa yargı süreci başlayacak. Uygulama bugün yürürlüğe giriyor.Arabulucuya gidildikten sonra taraflar en geç 4 hafta içinde bir karar verecek. Anlaşamazlarsa, bu defa hem kiracıya hem ev sahibine mahkemeye başvuru yolu açılacak. Zorunlu arabuluculuk uygulamasının, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor. Arabuluculuk kapsamının genişlemesinin, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarındaki iş yoğunluğunu artırmasının, mahkemelerdeki iş yükünü azaltacağı tahmin ediliyor.Başvuru nasıl yapılır?Arabulucuya gitmek isteyen adliyelerdeki arabuluculuk merkezlerinden başvuru yapılıyor. Sonrasında sistemden arabulucu atanıyor, taraflar toplantıya çağırılıyor.Sürecin nasıl işleyeceğini NTV yayınında anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki tarafın anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini söyledi.Tunç, "1 Eylül itibarıyla kirada zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Yarından itibaren 'alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi' dediğimiz arabuluculuk müessesine zorunlu dava şartı olarak kira davaları da katılıyor. Yine kat mülkiyetinden, komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesi davaları zorunlu arabuluculuk kapsamında olacak" diye konuştu.'Yüzde 25 sınırı aşılabilir'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarafların arabulucuda yüzde 25 sınırını da konuşabileceklerini söyledi. Tunç, "Kira miktarını da konuşabilirler, iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı aşılabilir. Neticede bu iki tarafın rızasına bağlı olan bir şey. Ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Dolayısıyla kiracıyla kiralayan anlaşırsa o ayrı konu" dedi.Arabulucuların bir ay içerisinde iki tarafı uzlaştırdığında konunun mahkemeye intikal etmeden çözüleceğine işaret eden Tunç, anlaşma sağlanamadığında ise yargı yolunun açık olduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230831/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-yeni-donem-basliyor-zorunlu-olacak-1075068644.html

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arabulucu, arabuluculuk, yılmaz tunç