https://sputniknews.com.tr/20230831/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-yeni-donem-basliyor-zorunlu-olacak-1075068644.html

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Yeni dönem başlıyor, zorunlu olacak

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Yeni dönem başlıyor, zorunlu olacak

Kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlıkların artmasıyla arabuluculuk gündeme geldi. Arabuluculuk dönemi ise yarın (1 Eylül) itibarıyla resmen... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T07:55+0300

2023-08-31T07:55+0300

2023-08-31T07:55+0300

ekonomi

kira

dava

arabuluculuk

arabulucu

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Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem yarın başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilafları, site veya apartman yönetiminin aidat ödememe nedeniyle başlatacakları icra takipleri, itiraz halindeki davalar için zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak.Tüm davalarda zorunlu olacak Sabah'ın haberine göre, 1 Eylül ve sonrası açılacak olan yasal düzenleme içindeki tüm davalarda arabulucu zorunlu olacak. Başvurular dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna ya da yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine yapılacak. Arabulucuda kira artışı konusunda uzlaşma sağlanmaması durumunda dava açılsa bile 5 yılı aşmayan sözleşmeler kapsamında üst sınır yüzde 25'i geçemeyecek.Ödemek zorunluArabuluculuk hizmetleri sadece kira uyuşmazlıkları ile sınırlı kalmayacak. Dava açılması durumunda arabulucuya gelmeyen taraf ister haklı ister haksız çıksın, arabulucu ücreti ve yargılama giderinin tamamını ödemek zorunda olacak.Merak edilen sorular ve yanıtlar şöyle:Arabulucu için nereye başvurulacak, herhangi bir ücret ödenecek mi?Dava için yetkili mahkemenin olduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna başvuru yapılacak. Taraflarla ayrı ayrı görüşülerek uyuşmazlığa ilişkin bilgi alınır. Ardından taraflarla bir toplantı gerçekleştirilir. Uygun çözüm bulunması halinde anlaşma sağlanır. Arabulucu ve tarafların katılımıyla hazırlanan anlaşma tutanağı imzalanır. Bu tutanak mahkeme ilamı niteliği taşır. Örneğin söz konusu olan kira artışı ise uzlaşma sonrası dava açılamaz. Kira uyuşmazlıklarının 3 haftada çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Uyuşmazlık durumunda bir hafta ek süre de alınabilecek. İki saate kadar olan görüşmelerden ücret alınmayacak. Bu süreden fazla süren görüşmelerde Adalet Bakanlığı'nca belirlenen tarifeye göre taraflardan eşit oranda alınacak.Arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa ne yapılacak?Taraflar anlaşamazlarsa uzlaşmazlık tutanağı' düzenlenecek. Bu tutanak taraflarca imzalanacak. İmzadan imtina edilirse, durumu arabulucu yazarak kendisi imzalayacak. Bu belgeyle arabuluculuk bürosuna ibraz edilecek ve birer örneği taraflara verilecek. Bu imzalı tutanak olmadan dava açılamayacak. Mahkemeler bu tutanakları görerek davayı devam ettirebilecek.Dava açıldığında süreç nasıl işleyecek?Görüşmelerin ardından uzlaşma olmadığına dair tutanak hazırlanacak. Dava açacak olan taraf bu tutanağı dava dilekçesine ekleyerek dava açabilecek. Uygulamanın başladığı tarihten önce açılan davalarda ve 1 Eylül'e kadar açılan davalarda zorunlu dava şartı olarak arabuluculuğa başvurma şartı aranmayacak. Arabulucu tayin edildikten sonra tarafların gelmemesi veya bir tarafın gelip diğerinin gelmemesi durumunda da uzlaşmazlık tutanağı tutulacak.

https://sputniknews.com.tr/20230830/kira-yuzunden-mulk-ve-isletme-sahibi-kavga-etti-musteriler-saatlerce-mahsur-kaldi-1075048428.html

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kira, dava, arabuluculuk, arabulucu