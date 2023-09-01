ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Biden, tüm ABD'lileri Rusya'yla vekalet savaşına sürükledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna politikası, yurtdışında olduğu gibi ülke içinde de eleştiriler almaya devam ediyor.



Temsilciler Meclisi'nde konuşan Greene, "Beni en çok üzen konulardan biri, ABD Başkanı'nın hepimizi Rusya'yla vekalet savaşına sürüklemesi" dedi.



Konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in seçimleri ABD'nin kaynaklarıyla yapma arzusuna ve Ukrayna'da ifade özgürlüğüne zarar vermesine de tepki gösteren Greene, Zelenskiy için "Basın özgürlüğünü ele geçirdi. Vatandaşlarının ifade özgürlüğünü ele geçirdi" eleştirisi getirdi.



Ukrayna'nın NATO üyesi, ABD'nin veya NATO'nun müttefiklerinden biri dahi olmadığının altını çizen Greene, "O halde biz neden onların sınırlarını koruyoruz?" diye sordu.



Daha önce Greene, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verilmesinin ABD’yi üçüncü dünya savaşına yaklaştıracağını belirtmişti.