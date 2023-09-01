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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230901/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-greene-biden-tum-abdlileri-rusyayla-vekalet-savasina-surukledi-1075108189.html
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Biden, tüm ABD'lileri Rusya'yla vekalet savaşına sürükledi
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Biden, tüm ABD'lileri Rusya'yla vekalet savaşına sürükledi
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Başkan Biden'ın tüm ABD'lileri Rusya'yla vekalet savaşına sürüklediğini belirtti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T14:09+0300
2023-09-01T14:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
abd
vladimir zelenskiy
marjorie taylor greene
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna politikası, yurtdışında olduğu gibi ülke içinde de eleştiriler almaya devam ediyor.Temsilciler Meclisi'nde konuşan Greene, "Beni en çok üzen konulardan biri, ABD Başkanı'nın hepimizi Rusya'yla vekalet savaşına sürüklemesi" dedi.Konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in seçimleri ABD'nin kaynaklarıyla yapma arzusuna ve Ukrayna'da ifade özgürlüğüne zarar vermesine de tepki gösteren Greene, Zelenskiy için "Basın özgürlüğünü ele geçirdi. Vatandaşlarının ifade özgürlüğünü ele geçirdi" eleştirisi getirdi.Ukrayna'nın NATO üyesi, ABD'nin veya NATO'nun müttefiklerinden biri dahi olmadığının altını çizen Greene, "O halde biz neden onların sınırlarını koruyoruz?" diye sordu.Daha önce Greene, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verilmesinin ABD’yi üçüncü dünya savaşına yaklaştıracağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230901/rusya-ukraynanin-3-farkli-bolgeye-yonelik-iha-saldirilarini-puskurttu-1075100810.html
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, abd, vladimir zelenskiy, marjorie taylor greene
ukrayna krizi, ukrayna, rusya, abd, vladimir zelenskiy, marjorie taylor greene

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Biden, tüm ABD'lileri Rusya'yla vekalet savaşına sürükledi

14:09 01.09.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANMarjorie Taylor Greene
Marjorie Taylor Greene - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Başkan Biden'ın tüm ABD'lileri Rusya'yla vekalet savaşına sürüklediğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna politikası, yurtdışında olduğu gibi ülke içinde de eleştiriler almaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi'nde konuşan Greene, "Beni en çok üzen konulardan biri, ABD Başkanı'nın hepimizi Rusya'yla vekalet savaşına sürüklemesi" dedi.

Konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in seçimleri ABD'nin kaynaklarıyla yapma arzusuna ve Ukrayna'da ifade özgürlüğüne zarar vermesine de tepki gösteren Greene, Zelenskiy için "Basın özgürlüğünü ele geçirdi. Vatandaşlarının ifade özgürlüğünü ele geçirdi" eleştirisi getirdi.

Ukrayna'nın NATO üyesi, ABD'nin veya NATO'nun müttefiklerinden biri dahi olmadığının altını çizen Greene, "O halde biz neden onların sınırlarını koruyoruz?" diye sordu.

Daha önce Greene, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verilmesinin ABD’yi üçüncü dünya savaşına yaklaştıracağını belirtmişti.
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