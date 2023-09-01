https://sputniknews.com.tr/20230901/rusya-ukraynanin-3-farkli-bolgeye-yonelik-iha-saldirilarini-puskurttu-1075100810.html

Rusya, Ukrayna'nın 3 farklı bölgeye yönelik İHA saldırılarını püskürttü

Rusya, Ukrayna'nın 3 farklı bölgeye yönelik İHA saldırılarını püskürttü

Rusya makamları, Ukrayna ordusunun Moskova, Belgorod ve Kursk bölgelerini hedef alan İHA'lı saldırı girişimlerinin akamete uğratıldığını açıkladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T10:16+0300

2023-09-01T10:16+0300

2023-09-01T10:16+0300

insansız hava aracı (iha)

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

rusya savunma bakanlığı

saldırı

roman starovoyt

kursk

moskova

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev'e bağlı güçler, bu sabah saatlerinde Moskova Bölgesi'nde uçak tipi İHA'yla saldırı düzenledi. Rus hava savunma sistemleri, İHA'yı Lyubertsı mevkii semalarında imha etti.Başkent Moskova'daki Domodedovo, Vnukovo ve Şeremetyevo havaalanları, saldırı girişimleri nedeniyle kısa süreli olarak uçuşlara kapatıldıktan sonra yeniden hizmete girdi.Belgorod Bölgesi de uçak tipi İHA'yla hedef alındıSavunma Bakanlığı, Kiev rejiminin sabah 07:30 sularında uçak tipi İHA'yla yeni saldırı girişimi düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin İHA'yı Belgorod Bölgesi üzerinde imha ettiğini bildirdi.Nükleer şehir Kurçatov'a İHA'lı saldırı girişimiKursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun gönderdiği bir İHA'nın Kurçatov kentindeki meskun olmayan bir binaya düştüğünün teyit edildiğini belirtti. Starovoyt, binanın cephesinde hasar oluştuğunu, yaralı bulunmadığını ifade etti.Ukrayna sınırına yaklaşık 70 km mesafede bulunan Kurçatov kentinde Rusya'nın önemli enerji üretim tesislerinden Kursk Nükleer Güç Santrali bulunuyor.

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kursk

moskova

domodedovo havalimanı

vnukovo havalimanı

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