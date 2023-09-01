https://sputniknews.com.tr/20230901/rusya-ukraynanin-3-farkli-bolgeye-yonelik-iha-saldirilarini-puskurttu-1075100810.html
Rusya, Ukrayna'nın 3 farklı bölgeye yönelik İHA saldırılarını püskürttü
Rusya, Ukrayna'nın 3 farklı bölgeye yönelik İHA saldırılarını püskürttü
Rusya makamları, Ukrayna ordusunun Moskova, Belgorod ve Kursk bölgelerini hedef alan İHA'lı saldırı girişimlerinin akamete uğratıldığını açıkladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T10:16+0300
2023-09-01T10:16+0300
2023-09-01T10:16+0300
insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
saldırı
roman starovoyt
kursk
moskova
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev'e bağlı güçler, bu sabah saatlerinde Moskova Bölgesi'nde uçak tipi İHA'yla saldırı düzenledi. Rus hava savunma sistemleri, İHA'yı Lyubertsı mevkii semalarında imha etti.Başkent Moskova'daki Domodedovo, Vnukovo ve Şeremetyevo havaalanları, saldırı girişimleri nedeniyle kısa süreli olarak uçuşlara kapatıldıktan sonra yeniden hizmete girdi.Belgorod Bölgesi de uçak tipi İHA'yla hedef alındıSavunma Bakanlığı, Kiev rejiminin sabah 07:30 sularında uçak tipi İHA'yla yeni saldırı girişimi düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin İHA'yı Belgorod Bölgesi üzerinde imha ettiğini bildirdi.Nükleer şehir Kurçatov'a İHA'lı saldırı girişimiKursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun gönderdiği bir İHA'nın Kurçatov kentindeki meskun olmayan bir binaya düştüğünün teyit edildiğini belirtti. Starovoyt, binanın cephesinde hasar oluştuğunu, yaralı bulunmadığını ifade etti.Ukrayna sınırına yaklaşık 70 km mesafede bulunan Kurçatov kentinde Rusya'nın önemli enerji üretim tesislerinden Kursk Nükleer Güç Santrali bulunuyor.
ukrayna
rusya
kursk
moskova
domodedovo havalimanı
vnukovo havalimanı
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insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, roman starovoyt, kursk, moskova, domodedovo havalimanı, vnukovo havalimanı, şeremetyevo havalimanı
insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, roman starovoyt, kursk, moskova, domodedovo havalimanı, vnukovo havalimanı, şeremetyevo havalimanı
Rusya, Ukrayna'nın 3 farklı bölgeye yönelik İHA saldırılarını püskürttü
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Rusya makamları, Ukrayna ordusunun Moskova, Belgorod ve Kursk bölgelerini hedef alan İHA'lı saldırı girişimlerinin akamete uğratıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev'e bağlı güçler, bu sabah saatlerinde Moskova Bölgesi'nde uçak tipi İHA'yla saldırı düzenledi. Rus hava savunma sistemleri, İHA'yı Lyubertsı mevkii semalarında imha etti.
Başkent Moskova'daki Domodedovo, Vnukovo ve Şeremetyevo havaalanları, saldırı girişimleri nedeniyle kısa süreli olarak uçuşlara kapatıldıktan sonra yeniden hizmete girdi.
Belgorod Bölgesi de uçak tipi İHA'yla hedef alındı
Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin sabah 07:30 sularında uçak tipi İHA'yla yeni saldırı girişimi düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin İHA'yı Belgorod Bölgesi üzerinde imha ettiğini bildirdi.
Nükleer şehir Kurçatov'a İHA'lı saldırı girişimi
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun gönderdiği bir İHA'nın Kurçatov kentindeki meskun olmayan bir binaya düştüğünün teyit edildiğini belirtti. Starovoyt, binanın cephesinde hasar oluştuğunu, yaralı bulunmadığını ifade etti.
Ukrayna sınırına yaklaşık 70 km mesafede bulunan Kurçatov kentinde Rusya'nın önemli enerji üretim tesislerinden Kursk Nükleer Güç Santrali bulunuyor.