Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
BÜYÜK TAARRUZ
Bir milletin 101 yıllık bağımsızlık destanı
12:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRK TİYATROSUNUN ÇINARI
‘Fernand Sansua’ isminin hikayesi neydi?
14:33
13 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
16:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230831/iyi-partiden-istifa-eden-62-uye-mhpye-katildi-1075080649.html
İYİ Parti'den istifa eden 62 üye MHP’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden 62 üye MHP’ye katıldı
Ankara'da İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı'ndan istifa eden 62 üye, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T14:39+0300
2023-08-31T14:39+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
iyi parti
meral akşener
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075080491_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_086e8a3acd5d7d2edf00b194a1d53442.jpg
İYİ Parti’den MHP’ye üye geçişleri devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı'ndan ayrılan 62 üye, MHP’ye katıldı. Yeni üyeler için Mamak’taki bir düğün salonunda rozet takma töreni düzenlendi. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, törende yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Evine dön’ çağrısına kulan vererek İYİ Parti’den istifa eden üyelere teşekkür etti. Doğan, İYİ Parti’de görev yapanların bir gün pişmanlık duyacağını dile getirdi. MHP’li olmaktan dolayı gururlu ve şerefli olduğunu belirten Doğan, “Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli beyefendiyi, rahmetli başbuğumuzu ve tüm şehitlerimizin hassasiyetini bilerek tekrar yuvasına hoş gelen ve teşkilatımızla birlikte çalışma alan buradaki tüm yeni üyelerden bir söz istiyorum. Genel başkanımızın, rahmetli başbuğumuzun ve şehitlerimizin hassasiyetini bilerek bu duygulara, bu düşüncelere, bu hassasiyete söz veriyor musunuz?” dedi.Tören, Doğan’ın yeni üyelere rozetlerini takmasının ardından sona erdi. Törene MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural, İYİ Parti’den MHP'ye geçen yeni üyeler ve çok sayıda MHP’li katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/mehmet-simsek-istifa-etmek-istedi-iddiasina-aciklama-1074741769.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075080491_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb92fd5c072c592721c0690476cf8e2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), iyi parti, meral akşener, istifa
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), iyi parti, meral akşener, istifa

İYİ Parti'den istifa eden 62 üye MHP’ye katıldı

14:39 31.08.2023
© İHA / KAAN TAŞKIN-AW019809İYİ Parti'den istifa eden 62 üye MHP’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden 62 üye MHP’ye katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© İHA / KAAN TAŞKIN-AW019809
Abone olTelegram
Ankara'da İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı'ndan istifa eden 62 üye, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı.
İYİ Parti’den MHP’ye üye geçişleri devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı'ndan ayrılan 62 üye, MHP’ye katıldı.
Yeni üyeler için Mamak’taki bir düğün salonunda rozet takma töreni düzenlendi. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, törende yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Evine dön’ çağrısına kulan vererek İYİ Parti’den istifa eden üyelere teşekkür etti.
Doğan, İYİ Parti’de görev yapanların bir gün pişmanlık duyacağını dile getirdi. MHP’li olmaktan dolayı gururlu ve şerefli olduğunu belirten Doğan, “Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli beyefendiyi, rahmetli başbuğumuzu ve tüm şehitlerimizin hassasiyetini bilerek tekrar yuvasına hoş gelen ve teşkilatımızla birlikte çalışma alan buradaki tüm yeni üyelerden bir söz istiyorum. Genel başkanımızın, rahmetli başbuğumuzun ve şehitlerimizin hassasiyetini bilerek bu duygulara, bu düşüncelere, bu hassasiyete söz veriyor musunuz?” dedi.
Tören, Doğan’ın yeni üyelere rozetlerini takmasının ardından sona erdi. Törene MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural, İYİ Parti’den MHP'ye geçen yeni üyeler ve çok sayıda MHP’li katıldı.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
TÜRKİYE
İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama
18 Ağustos, 12:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала