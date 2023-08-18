https://sputniknews.com.tr/20230818/mehmet-simsek-istifa-etmek-istedi-iddiasina-aciklama-1074741769.html

İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T12:46+0300

2023-08-18T12:46+0300

2023-08-18T12:47+0300

türkiye

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

istifa

iddia

dezenformasyon

açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapıldı.İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230816/ak-partide-istifalar-1074685125.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, istifa, iddia, dezenformasyon, açıklama