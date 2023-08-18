https://sputniknews.com.tr/20230818/mehmet-simsek-istifa-etmek-istedi-iddiasina-aciklama-1074741769.html
İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T12:46+0300
2023-08-18T12:46+0300
2023-08-18T12:47+0300
türkiye
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
istifa
iddia
dezenformasyon
açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapıldı.İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230816/ak-partide-istifalar-1074685125.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, istifa, iddia, dezenformasyon, açıklama
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, istifa, iddia, dezenformasyon, açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama
12:46 18.08.2023 (güncellendi: 12:47 18.08.2023) Abone ol
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."