İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
08:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
13:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
18:00
7 dk
SESLİ HABER
AB açıkladı: 20 milyar Euro verdik
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Ukrayna’nın yenilmesini geciktiriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay’a gönderilen Luna-25’i uzmanlar değerlendirdi: Ay artık ekonomik önem kazanıyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği tanklar sorunlu çıktı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan ABD bir Ukrayna eleştirisi daha
12:00
2 dk
SESLİ HABER
İki devlet başkanı konuştu: Batı, Rusya’yı yenemez
13:00
2 dk
SESLİ HABER
İsveçli uzman Aslund: Trump seçilirse NATO dağılı
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan ABD’ye Ukrayna resti: Silah göndermiyoruz
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Saldırıyı biz yaptık
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı söyledi: CIA darbe için 5 milyar dolar harcadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Vikipedi’ye para cezası
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı ne yapacağını şaşırdı: Sputnik korkusu anten yasaklattı
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan itiraf: Çin'de halüsinojen mantar yedim
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların sonbahar tercihi İstanbul
19:31
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Newsweek: Ukrayna ordusunda tartışma şiddetlendi
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230818/mehmet-simsek-istifa-etmek-istedi-iddiasina-aciklama-1074741769.html
İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T12:46+0300
2023-08-18T12:47+0300
türkiye
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
istifa
iddia
dezenformasyon
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074559277_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_630bc90894ee244c98871229428db6c3.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapıldı.İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230816/ak-partide-istifalar-1074685125.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074559277_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fdce9a0d78f8315c8a4d985925e13a11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, istifa, iddia, dezenformasyon, açıklama
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, istifa, iddia, dezenformasyon, açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama

12:46 18.08.2023 (güncellendi: 12:47 18.08.2023)
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© AA
Abone olTelegram
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
POLİTİKA
AK Parti’de istifalar
16 Ağustos, 10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала