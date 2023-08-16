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AK Parti’de istifalar
AK Parti’de istifalar
Yaklaşan yerel seçimler öncesi kongre süreci hazırlıklarını sürdüren AK Parti Denizli İl Başkanlığında 6 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
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politika
ak parti
istifa
kongre
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2024 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde AK Parti teşkilatlarında kongre süreçleri işlemeye başladı. Bu çerçevede AK Parti Denizli İl Başkanlığında 6 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.AK Parti’de istifa eden isimler arasında Kale İlçe Başkanı Bilal Tıkım, Çardak İlçe Başkanı Nazif Korkmaz, Bekilli İlçe Başkanı Abdurrahman Akdoğan, Babadağ İlçe Başkanı Suat Kaçamaz, Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş ve Serinhisar Belediye Başkanı Cemal Kobaş’ın isimleri bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/ozgur-ozelden-istifa-iddialarina-yanit-1074536817.html
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ak parti, istifa, kongre
ak parti, istifa, kongre

AK Parti’de istifalar

10:08 16.08.2023
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AA
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Yaklaşan yerel seçimler öncesi kongre süreci hazırlıklarını sürdüren AK Parti Denizli İl Başkanlığında 6 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.
2024 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde AK Parti teşkilatlarında kongre süreçleri işlemeye başladı. Bu çerçevede AK Parti Denizli İl Başkanlığında 6 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.
AK Parti’de istifa eden isimler arasında Kale İlçe Başkanı Bilal Tıkım, Çardak İlçe Başkanı Nazif Korkmaz, Bekilli İlçe Başkanı Abdurrahman Akdoğan, Babadağ İlçe Başkanı Suat Kaçamaz, Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş ve Serinhisar Belediye Başkanı Cemal Kobaş’ın isimleri bulunuyor.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
POLİTİKA
Özgür Özel'den istifa iddialarına yanıt
10 Ağustos, 15:23
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