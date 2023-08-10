https://sputniknews.com.tr/20230810/ozgur-ozelden-istifa-iddialarina-yanit-1074536817.html

Özgür Özel'den istifa iddialarına yanıt

Özgür Özel'den istifa iddialarına yanıt

CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmalarında ismi öne çıkan isimlerden biriydi. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, istifa edeceği... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T15:23+0300

2023-08-10T15:23+0300

2023-08-10T15:24+0300

politika

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Meclis'te bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özel, kurultay takvimini de değerlendirdi. Kurultayın seçimden önce mutlaka yapılması gerektiğini belirtti.Özel, "Seçmenin içinde bulunduğu ve bize bildirdiği ruh hali dikkate alındığında kurultayın ertelenmesinin parti açısından sağlıklı olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir gerilim olmadığını da söyledi.Özel, "Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkan ile paylaşacağım.. Şu anda aramızda bir gerilim yok." dedi.

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)