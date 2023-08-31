https://sputniknews.com.tr/20230831/abdde-bidenin-bir-suredir-ucagina-binerken-kisa-merdiveni-kullanmasi-tartisiliyor-1075092150.html
Biden'ın bir süredir uçağa binerken kısa merdiven kullanması tartışılıyor: 'Düşme riskine karşı'
Biden'ın bir süredir uçağa binerken kısa merdiven kullanması tartışılıyor: 'Düşme riskine karşı'
ABD Başkanı Biden'ın, ABD Başkanlık uçağı Air Force One için normalde kullanılan yaklaşık 5,5 metrelik merdivenin yerine daha kısasını tercih etmesi ABD... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T21:19+0300
2023-08-31T21:19+0300
2023-08-31T21:20+0300
dünya
joe biden
abd
merdiven
air force one
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ABD Başkanı Biden'ın Air Force One uçağına bindiği görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları, 80 yaşındaki ABD Başkanı'nın düşme riskine girmemek için daha kısa merdiveni tercih ettiği yorumunda bulundu.ABD'nin yazılı ve görsel medyasında çalışan bazı editör ve yayıncılar da kişisel hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Biden'ın yaklaşan 2024 Başkanlık Seçimi'ni riske atmamak için bu yolu seçtiği görüşünü paylaştı.Yorumlarda, Joe Biden'ın özellikle haziranda katıldığı ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyetinde bir kum torbasına takılıp düşmesinden sonra, kısa merdiven tercihinin rutine döndüğü tespitine yer verildi.Beyaz Saray basın toplantılarına katılan gazeteciler, Biden'ın yaşlılığı ve denge sorunu yaşamasının yaklaşan başkanlık seçimlerine etki edip etmeyeceği konusunda sık sık sorular sorsa da bu sorular çoğunlukla cevapsız bırakılıyor.Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimine Cumhuriyetçi Parti'den aday olan ve anketlerde açık ara önde bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump, 24 Ağustos'taki röportajında Biden'ın sağlık durumunu ve yürüme zorluğu çekmesini diline dolamıştı.Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın sorularını cevaplayan Trump, Joe Biden'ın sağlık sorunları nedeniyle 2024 seçimlerine kadar "işi götüremeyeceğini" iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230830/abdli-81-yasindaki-senator-mcconnell-kameralarin-karsisinda-bir-kez-daha-dona-kaldi-1075063042.html
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joe biden, abd, merdiven, air force one
Biden'ın bir süredir uçağa binerken kısa merdiven kullanması tartışılıyor: 'Düşme riskine karşı'
21:19 31.08.2023 (güncellendi: 21:20 31.08.2023) Abone ol
ABD Başkanı Biden'ın, ABD Başkanlık uçağı Air Force One için normalde kullanılan yaklaşık 5,5 metrelik merdivenin yerine daha kısasını tercih etmesi ABD medyasında ve sosyal medyada gündem oldu.
ABD Başkanı Biden'ın Air Force One uçağına bindiği görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları, 80 yaşındaki ABD Başkanı'nın düşme riskine girmemek için daha kısa merdiveni tercih ettiği yorumunda bulundu.
ABD'nin yazılı ve görsel medyasında çalışan bazı editör ve yayıncılar da kişisel hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Biden'ın yaklaşan 2024 Başkanlık Seçimi'ni riske atmamak için bu yolu seçtiği görüşünü paylaştı.
Yorumlarda, Joe Biden'ın özellikle haziranda katıldığı ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyetinde bir kum torbasına takılıp düşmesinden sonra, kısa merdiven tercihinin rutine döndüğü tespitine yer verildi.
Beyaz Saray basın toplantılarına katılan gazeteciler, Biden'ın yaşlılığı ve denge sorunu yaşamasının yaklaşan başkanlık seçimlerine etki edip etmeyeceği konusunda sık sık sorular sorsa da bu sorular çoğunlukla cevapsız bırakılıyor.
Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimine Cumhuriyetçi Parti'den aday olan ve anketlerde açık ara önde bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump, 24 Ağustos'taki röportajında Biden'ın sağlık durumunu ve yürüme zorluğu çekmesini diline dolamıştı.
Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın sorularını cevaplayan Trump, Joe Biden'ın sağlık sorunları nedeniyle 2024 seçimlerine kadar "işi götüremeyeceğini" iddia etmişti.