https://sputniknews.com.tr/20230830/abdli-81-yasindaki-senator-mcconnell-kameralarin-karsisinda-bir-kez-daha-dona-kaldi-1075063042.html
ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell, kameraların karşısında bir kez daha donakaldı
ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell, kameraların karşısında bir kez daha donakaldı
ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, Kentucky'deki bir etkinlikte kameraların önünde yeniden aday olup olmayacağı... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T22:16+0300
2023-08-30T22:16+0300
2023-08-30T23:27+0300
dünya
mitch mcconnell
kamera
dondu
abd
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Kentucky’nin Cumhuriyetçi senatörü, Covington şehrinde gazetecilerin karşısına çıktı.Bir gazetecinin, seçimlerde tekrar aday olup olmayacağını sorduğu sırada McConnell, 30 saniyeden fazla kendisinde değilmişçesine boşluğa bakarak sessiz kaldı.O esnada McConnell’in yardımcısı yanına gelerek senatöre soruyu duyup duymadığını sordu ve gazetecilere “Bir dakikaya ihtiyacımız olacak” dedi.Daha sonra yardımcılarının müdahalesiyle kendine gelen McConnell, yüksek sesle aldığı birkaç soruya kısa cevaplar vererek basın toplantısından ayrıldı.Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi senatör, 26 Temmuz’da, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açılış konuşmasını yaparken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalmıştı.Yanındaki milletvekilleri bir süre ne yapacaklarını şaşırmış, bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıkarak iyi olduğunu söylemişti.2007'den bu yana Senato Cumhuriyetçi grubunun lideri olan McConnell, martta Washington'da bir otelde düştükten sonra beyin sarsıntısı ve kırık kaburga tedavisi görmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senato'da bulunamamıştı.McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden olmuştu.
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mitch mcconnell kim, mitch mcconnell dondu, mitch mcconnell dona kaldı, abd senatör mitch mcconnell
ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell, kameraların karşısında bir kez daha donakaldı
22:16 30.08.2023 (güncellendi: 23:27 30.08.2023) Abone ol
ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, Kentucky'deki bir etkinlikte kameraların önünde yeniden aday olup olmayacağı sorulduğunda bir süre donakaldı.
Kentucky’nin Cumhuriyetçi senatörü, Covington şehrinde gazetecilerin karşısına çıktı.
Bir gazetecinin, seçimlerde tekrar aday olup olmayacağını sorduğu sırada McConnell, 30 saniyeden fazla kendisinde değilmişçesine boşluğa bakarak sessiz kaldı.
O esnada McConnell’in yardımcısı yanına gelerek senatöre soruyu duyup duymadığını sordu ve gazetecilere “Bir dakikaya ihtiyacımız olacak” dedi.
Daha sonra yardımcılarının müdahalesiyle kendine gelen McConnell, yüksek sesle aldığı birkaç soruya kısa cevaplar vererek basın toplantısından ayrıldı.
Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi senatör, 26 Temmuz’da, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açılış konuşmasını yaparken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalmıştı.
Yanındaki milletvekilleri bir süre ne yapacaklarını şaşırmış, bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıkarak iyi olduğunu söylemişti.
2007'den bu yana Senato Cumhuriyetçi grubunun lideri olan McConnell, martta Washington'da bir otelde düştükten sonra beyin sarsıntısı ve kırık kaburga tedavisi görmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senato'da bulunamamıştı.
McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden olmuştu.