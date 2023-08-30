https://sputniknews.com.tr/20230830/abdli-81-yasindaki-senator-mcconnell-kameralarin-karsisinda-bir-kez-daha-dona-kaldi-1075063042.html

ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell, kameraların karşısında bir kez daha donakaldı

ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell, kameraların karşısında bir kez daha donakaldı

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, Kentucky'deki bir etkinlikte kameraların önünde yeniden aday olup olmayacağı... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T22:16+0300

2023-08-30T22:16+0300

2023-08-30T23:27+0300

dünya

mitch mcconnell

kamera

dondu

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075062885_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0311f17161a34ec17291753bee82e1e1.jpg

Kentucky’nin Cumhuriyetçi senatörü, Covington şehrinde gazetecilerin karşısına çıktı.Bir gazetecinin, seçimlerde tekrar aday olup olmayacağını sorduğu sırada McConnell, 30 saniyeden fazla kendisinde değilmişçesine boşluğa bakarak sessiz kaldı.O esnada McConnell’in yardımcısı yanına gelerek senatöre soruyu duyup duymadığını sordu ve gazetecilere “Bir dakikaya ihtiyacımız olacak” dedi.Daha sonra yardımcılarının müdahalesiyle kendine gelen McConnell, yüksek sesle aldığı birkaç soruya kısa cevaplar vererek basın toplantısından ayrıldı.Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi senatör, 26 Temmuz’da, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açılış konuşmasını yaparken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalmıştı.Yanındaki milletvekilleri bir süre ne yapacaklarını şaşırmış, bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıkarak iyi olduğunu söylemişti.2007'den bu yana Senato Cumhuriyetçi grubunun lideri olan McConnell, martta Washington'da bir otelde düştükten sonra beyin sarsıntısı ve kırık kaburga tedavisi görmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senato'da bulunamamıştı.​​​​​​​McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden olmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mitch mcconnell kim, mitch mcconnell dondu, mitch mcconnell dona kaldı, abd senatör mitch mcconnell