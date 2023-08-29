https://sputniknews.com.tr/20230829/arzum-onan-ile-bosanan-mehmet-aslantug-son-noktayi-koydu-ayrilmayi-ben-istemedim-1075011922.html

Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ son noktayı koydu: Ayrılmayı ben istemedim

Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ son noktayı koydu: Ayrılmayı ben istemedim

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini mayıs ayında bitiren Mehmet Aslantuğ, uzun süren sessizliğini bozdu. Gündeme gelen iddialara yanıt veren Aslantuğ... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T10:21+0300

2023-08-29T10:21+0300

2023-08-29T10:21+0300

yaşam

mehmet aslantuğ

arzum onan

boşanma

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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini sona erdirerek mayısta boşandı. Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Boşanma nedenlerinin bir başka kadınla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Mehmet Aslantuğ, bu konudaki sessizliğini bozdu.'İhanet etmedim'Aslantuğ, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Meslek hayatımda yaklaşık 40 yıla varmak üzereyim, 30 yıldır da hepinizin bildiği bir aşk hikayesinin taraflarından biriyim. Erkeklerin önemli bir kısmı can yakıyor. Bana göre kadınların da önemli bir kısmı can yakıyor. Kendi ilişkimden zinhar bağımsız söylüyorum. Çünkü ben bu fukaranın görüp, görebileceği çok zarif, çok asil, bir duyguyla bir muhatap ile 30 yıl geçirdim. Oraya saygım sonsuz. Ben oraya ihanet etmedim" dedi.Boşanmayı isteyen tarafın kendisi olmadığının altını çizen Mehmet Aslantuğ, "Kolay olmadı" dedi ve ekledi:"Sevgili Arzum, yorulduğunu biraz kendini bulmak istediğini belki incitmemek için sebeplerin çoğunu söylemese de ayrı bir eve çıkmak istediğini söylediğinde; sahiplendiğimi zannettiğim, üzerine titrediğimi zannettiğim, belki o titreme içinde bunalttığımı da görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanını anlamak, onaylamak, saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı. Acı çektim, üzüldüm, aylarca kelimeler bulmaya çalıştım filan, filan, filan..."Ayrı evlerde yaşama fikrinin ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü için evliliği hukuken de bitirmeyi teklif ettiği anlatan ünlü isim, "Bir tek şey istedim; bunu ayrı evlerde başaramayız, ayrı hayatlarda başaramayız. Bu çok eğilip, bükülür. Göz altındayız. Hukuken de bir sona varalım. Öyle bakalım. Dediğim sadece budur" dedi.Eleştirilere yanıt verdiMehmet Aslantuğ, kendisine yöneltilen eleştirilere "'Bunu size yakıştıramadık', 'Bizi hayal kırıklığına uğrattını', 'Biz güvenimizi kaybettik' cümlelerinden hareketle bu sohbeti yapıyorum. Bu bir sorumluluk o yüzden... Yoksa meselenin öznesi olduğum için yada yarınıma yönelik bir şeyi düzeltmek için yapmıyorum bunu. Bir yılı aşkın bir süredir ortalama bir erkeğin 'madem öyle...' deyip, iştah ve şehvetle hayata sarılacağı yerleri nezaketle yönetiyorum. Kırıp dökmeden" şeklinde yanıt verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230616/mehmet-aslantug-biricik-arzumu-ben-terk-etmedim-kalbimi-baska-birine-vermedim-1072555450.html

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mehmet aslantuğ, arzum onan, boşanma