https://sputniknews.com.tr/20230616/mehmet-aslantug-biricik-arzumu-ben-terk-etmedim-kalbimi-baska-birine-vermedim-1072555450.html
Mehmet Aslantuğ: Biricik Arzum'u ben terk etmedim, kalbimi başka birine vermedim
Mehmet Aslantuğ: Biricik Arzum'u ben terk etmedim, kalbimi başka birine vermedim
Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim"... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T18:20+0300
2023-06-16T18:20+0300
2023-06-16T18:24+0300
mehmet aslantuğ
arzum onan
yaşam
boşanma
açıklama
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Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçen ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak boşanma sürecini anlattı. 'Artık karı koca gibi hissetmiyorum'Aslantuğ paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:'Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık'Kendisine de Arzum Onan'a da yüklenilmemesi çağrısında bulunan Aslantuğ, "Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230614/arzum-onandan-mehmet-aslantuga-destek-1072414197.html
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Mehmet Aslantuğ: Biricik Arzum'u ben terk etmedim, kalbimi başka birine vermedim
18:20 16.06.2023 (güncellendi: 18:24 16.06.2023) Abone ol
Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim" dedi.
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçen ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak boşanma sürecini anlattı.
'Artık karı koca gibi hissetmiyorum'
Aslantuğ paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum'. Ben de… Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim, ‘Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara."
'Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık'
Kendisine de Arzum Onan'a da yüklenilmemesi çağrısında bulunan Aslantuğ, "Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım" dedi.