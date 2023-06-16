https://sputniknews.com.tr/20230616/mehmet-aslantug-biricik-arzumu-ben-terk-etmedim-kalbimi-baska-birine-vermedim-1072555450.html

Mehmet Aslantuğ: Biricik Arzum'u ben terk etmedim, kalbimi başka birine vermedim

Mehmet Aslantuğ: Biricik Arzum'u ben terk etmedim, kalbimi başka birine vermedim

Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim"... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T18:20+0300

2023-06-16T18:20+0300

2023-06-16T18:24+0300

mehmet aslantuğ

arzum onan

yaşam

boşanma

açıklama

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Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçen ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak boşanma sürecini anlattı. 'Artık karı koca gibi hissetmiyorum'Aslantuğ paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:'Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık'Kendisine de Arzum Onan'a da yüklenilmemesi çağrısında bulunan Aslantuğ, "Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230614/arzum-onandan-mehmet-aslantuga-destek-1072414197.html

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arzum onan, arzum onan ile mehmet aslantuğ, arzum onan ile mehmet aslantuğ boşandı mı