https://sputniknews.com.tr/20230614/arzum-onandan-mehmet-aslantuga-destek-1072414197.html
Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek
Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek
Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialara Aslantuğ tepki gösterirken Arzum Onan'dan da eski eşine destek geldi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T09:35+0300
2023-06-14T09:35+0300
2023-06-14T09:35+0300
yaşam
mehmet aslantuğ
arzum onan
dava
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Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile duygusal ilişki yaşadığı iddia edildi. Mehmet Aslantuğ'un sosyal medya hesabından iddiaları yalanlamasının ardından Arzum Onan da Aslantuğ'a destek oldu. İddiayı yalanlayan Mehmet Aslantuğ yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası / mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş, haber olmuş… Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere… Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar! Oysa daha dün "Siyaset değil, haysiyet mücadelesi" diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım. "Haysiyetsizlik", "şeref" in taammüden katilidir. Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."Arzum Onan ise Aslantuğ’un paylaşımının altına "Her zaman yanındayım. Açıklama yapmaya ihtiyacın yok” yorumunu yaparak destek verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230613/is-insani-gozde-akpinardan-mehmet-aslantug-aciklamasi-dava-acacagim-1072373807.html
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mehmet aslantuğ, arzum onan, dava
mehmet aslantuğ, arzum onan, dava
Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek
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Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialara Aslantuğ tepki gösterirken Arzum Onan'dan da eski eşine destek geldi.
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile duygusal ilişki yaşadığı iddia edildi.
Mehmet Aslantuğ'un sosyal medya hesabından iddiaları yalanlamasının ardından Arzum Onan da Aslantuğ'a destek oldu. İddiayı yalanlayan Mehmet Aslantuğ yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası / mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş, haber olmuş… Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere… Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar! Oysa daha dün "Siyaset değil, haysiyet mücadelesi" diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım. "Haysiyetsizlik", "şeref" in taammüden katilidir. Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."
Arzum Onan ise Aslantuğ’un paylaşımının altına "Her zaman yanındayım. Açıklama yapmaya ihtiyacın yok” yorumunu yaparak destek verdi.