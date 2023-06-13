https://sputniknews.com.tr/20230613/is-insani-gozde-akpinardan-mehmet-aslantug-aciklamasi-dava-acacagim-1072373807.html

İş insanı Gözde Akpınar'dan 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması: Dava açacağım

İş insanı Gözde Akpınar'dan 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması: Dava açacağım

İş insanı Gözde Akpınar, Mehmet Aslantuğ ile ilişki yaşadığına dair iddiaları reddederek dava açacağını duyurdu. Akpınar, "Hayat biz planlar yaparken, başımıza... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T12:01+0300

2023-06-13T12:01+0300

2023-06-13T12:01+0300

yaşam

mehmet aslantuğ

iş insanı

dava

arzum onan

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Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile duygusal ilişki yaşadığı iddia edildi.Akpınar, Mehmet Aslantuğ ile birlikte olmadığını ve iddia sahibi kişiye tazminat davası açacağını belirterek şunları söyledi: "Pazartesi ne yapacaksın deseler, tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken, başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse kalın sağlıcakla."30 Mayıs'ta boşanmışlardı1996 yılında evlenen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.30 Mayıs'ta Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya birlikte gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" demişti.Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olduğu süreçte özel hayatı nedeniyle iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230601/aslantugdan-arzum-onan-itirafi-once-paylasip-sonra-sildi--1071873825.html

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