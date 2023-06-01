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https://sputniknews.com.tr/20230601/aslantugdan-arzum-onan-itirafi-once-paylasip-sonra-sildi--1071873825.html
Aslantuğ'dan 'Arzum Onan' itirafı: Önce paylaşıp, sonra sildi
Aslantuğ'dan 'Arzum Onan' itirafı: Önce paylaşıp, sonra sildi
Arzum Onan ile evliliğini sonlandıran Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabından paylaşım yapıp ardından da sildi. Aslantuğ paylaşımında 6 aydır ayrı yaşadıklarını... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
mehmet aslantuğ
türkiye işçi partisi (tip)
arzum onan
boşanma
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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği, geçen pazartesi günü görülen duruşmayla sona erdi. Boşanma duruşmasına el ele gelen çift, kararın ardından adliyeden yine el ele ayrıldı.Konuyla ilgili açıklama yapmayan Mehmet Aslantuğ sosyal medya hesabı üzerinden ayrılığını değerlendiren duygusal bir mesaj paylaştı. Ünlü oyuncu, o paylaşımı kısa süre sonra sildi.'Duygusal göçü başlatalı 1 yıl oldu'Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan’la yıllar önce çektirdikleri bir kareyi Instagram sayfasına şu yazıyla birlikte ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230515/meclise-giremeyen-mehmet-aslantugdan-dikkat-ceken-paylasim-geregini-yapmaya-calistim-1071119124.html
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mehmet aslantuğ, türkiye işçi partisi (tip), arzum onan, boşanma, boşanma davası
mehmet aslantuğ, türkiye işçi partisi (tip), arzum onan, boşanma, boşanma davası

Aslantuğ'dan 'Arzum Onan' itirafı: Önce paylaşıp, sonra sildi

11:49 01.06.2023
© Fotoğraf : TwitterMehmet Aslantuğ ve Arzum Onan
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Arzum Onan ile evliliğini sonlandıran Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabından paylaşım yapıp ardından da sildi. Aslantuğ paylaşımında 6 aydır ayrı yaşadıklarını açıklamıştı.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği, geçen pazartesi günü görülen duruşmayla sona erdi. Boşanma duruşmasına el ele gelen çift, kararın ardından adliyeden yine el ele ayrıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapmayan Mehmet Aslantuğ sosyal medya hesabı üzerinden ayrılığını değerlendiren duygusal bir mesaj paylaştı. Ünlü oyuncu, o paylaşımı kısa süre sonra sildi.

'Duygusal göçü başlatalı 1 yıl oldu'

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan’la yıllar önce çektirdikleri bir kareyi Instagram sayfasına şu yazıyla birlikte ekledi:
“Bu mesaj gönül verenlerle / gönül koyanlara borcumdur. Kiralık gönülleri hiç ilgilendirmez. Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela... Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994). Duygusal göçünü başlatalı kabaca 1 yıl oldu. Ve o göçte de ‘mayıs’ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum. Son 6 aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü. Neyse. Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira, 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde.”
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