Aslantuğ'dan 'Arzum Onan' itirafı: Önce paylaşıp, sonra sildi

“Bu mesaj gönül verenlerle / gönül koyanlara borcumdur. Kiralık gönülleri hiç ilgilendirmez. Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela... Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994). Duygusal göçünü başlatalı kabaca 1 yıl oldu. Ve o göçte de ‘mayıs’ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum. Son 6 aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü. Neyse. Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira, 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde.”