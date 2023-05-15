Meclis'e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk paylaşım: 'Gereğini yapmaya çalıştım'
13:42 15.05.2023 (güncellendi: 13:43 15.05.2023)
© Twitter/ STAR TVMilletvekili seçilemeyen ünlü isimler
© Twitter/ STAR TV
Türkiye İşçi Partisi'nden gelen teklif teklif üzerine Muğla'dan milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslantuğ, TBMM'ye giremedi. Usta oyuncu konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın teklifiyle milletvekili adayı olmuştu. Sandıkların açılmasıyla Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olan oyuncunun Meclis'e girme ihtimali kalmadı.
Muğla'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. CHP yüzde 38,02, AK Parti yüzde 23,79, İYİ Parti yüzde 17,49, MHP yüzde 6.17, TİP ise yüze 6,10 oy aldı. TİP'in adayı Mehmet Aslantuğ ise Meclis'e giremedi.
Usta oyuncu sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:
"Kendimize açıklayacak kelimelerimiz yoksa eğer, hayatı anlamak da zorlaşıyor. Önemli olmaya değil, değerli olmaya dair yolculuk içindeyiz. Bir sınırı/sonu da yok elbette. Sanatın siperliğine itirazım vardı, gereğini yapmaya çalıştım. An itibarıyla da 'Sanatta kendini değil, kendinde sanatı sevmeye çalışanlar'la bu ömrü tamamlarım. Gönlünü, pusulasını açan herkese, tanıdığı sevdiği yerden bin selam olsun."
Kendimize açıklayacak kelimelerimiz yoksa eğer, hayatı anlamak da zorlaşıyor. Önemli olmaya değil, değerli olmaya dair yolculuk içindeyiz. Bir sınırı/sonu da yok elbette. Sanatın siperliğine itirazım vardı, gereğini yapmaya çalıştım. An itibarıyla da “Sanatta kendini değil,…— Mehmet Aslantuğ (@_aslantug) May 15, 2023