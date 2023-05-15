https://sputniknews.com.tr/20230515/tip-bir-degisiklikle-4-vekil-sayisini-korudu-1071107470.html
TİP, bir isim değişikliğiyle 4 vekil sayısını korudu
TİP, bir isim değişikliğiyle 4 vekil sayısını korudu
Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul'dan 3 ve Hatay'dan 1 olmak üzere 4 vekille TBMM yolunda. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T09:11+0300
2023-05-15T09:11+0300
2023-05-15T09:12+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye işçi partisi
türkiye işçi partisi (tip)
can atalay
şerafettin can atalay
barış atay
erkan baş
sera kadıgil
saliha sera kadıgil sütlü
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2018 seçimlerinde HDP listelerinden TBMM’ye giren TİP, 14 Mayıs seçimlerinde oy oranını 1.5’e yükseltti. TİP, Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan seçim sonuçlarına göre hali hazırdaki 4 vekilini korudu. Ancak, Hatay'dan daha önce seçilen Barış Atay Mengüllüoğlu'nun yerini bu sefer Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Avukat Can Atalay aldı. TİP'in seçilen diğer vekilleri ise İstanbul'dan Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil.TİP'ten aday olan oyuncu Mehmet Aslantuğ ve diğer adaylar ise seçilemedi.Tarihsel Türkiye İşçi Partisi ile aynı isme sahip olan TİP, 7 Kasım 2017 tarihinde kuruldu.
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türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip), can atalay, şerafettin can atalay, barış atay, erkan baş, sera kadıgil, saliha sera kadıgil sütlü
türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip), can atalay, şerafettin can atalay, barış atay, erkan baş, sera kadıgil, saliha sera kadıgil sütlü
TİP, bir isim değişikliğiyle 4 vekil sayısını korudu
09:11 15.05.2023 (güncellendi: 09:12 15.05.2023) Abone ol
Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul'dan 3 ve Hatay'dan 1 olmak üzere 4 vekille TBMM yolunda.
2018 seçimlerinde HDP listelerinden TBMM’ye giren TİP, 14 Mayıs seçimlerinde oy oranını 1.5’e yükseltti.
TİP, Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan seçim sonuçlarına göre hali hazırdaki 4 vekilini korudu.
Ancak, Hatay'dan daha önce seçilen Barış Atay Mengüllüoğlu'nun yerini bu sefer Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Avukat Can Atalay aldı.
TİP'in seçilen diğer vekilleri ise İstanbul'dan Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil.
TİP'ten aday olan oyuncu Mehmet Aslantuğ ve diğer adaylar ise seçilemedi.
Tarihsel Türkiye İşçi Partisi ile aynı isme sahip olan TİP, 7 Kasım 2017 tarihinde kuruldu.