https://sputniknews.com.tr/20230515/tip-bir-degisiklikle-4-vekil-sayisini-korudu-1071107470.html

TİP, bir isim değişikliğiyle 4 vekil sayısını korudu

TİP, bir isim değişikliğiyle 4 vekil sayısını korudu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul'dan 3 ve Hatay'dan 1 olmak üzere 4 vekille TBMM yolunda. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T09:11+0300

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2023-05-15T09:12+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye işçi partisi

türkiye işçi partisi (tip)

can atalay

şerafettin can atalay

barış atay

erkan baş

sera kadıgil

saliha sera kadıgil sütlü

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2018 seçimlerinde HDP listelerinden TBMM’ye giren TİP, 14 Mayıs seçimlerinde oy oranını 1.5’e yükseltti. TİP, Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan seçim sonuçlarına göre hali hazırdaki 4 vekilini korudu. Ancak, Hatay'dan daha önce seçilen Barış Atay Mengüllüoğlu'nun yerini bu sefer Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Avukat Can Atalay aldı. TİP'in seçilen diğer vekilleri ise İstanbul'dan Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil.TİP'ten aday olan oyuncu Mehmet Aslantuğ ve diğer adaylar ise seçilemedi.Tarihsel Türkiye İşçi Partisi ile aynı isme sahip olan TİP, 7 Kasım 2017 tarihinde kuruldu.

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türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip), can atalay, şerafettin can atalay, barış atay, erkan baş, sera kadıgil, saliha sera kadıgil sütlü