https://sputniknews.com.tr/20230828/ukrayna-ordusu-rusya-topraklarina-kruz-fuzesiyle-saldirdi-kirim-aciklarinda-imha-edildi-1074992791.html

Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına kruz füzesiyle saldırdı: Kırım açıklarında imha edildi

Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına kruz füzesiyle saldırdı: Kırım açıklarında imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına kruz füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T13:24+0300

2023-08-28T13:24+0300

2023-08-28T13:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

silah

ordu

asker

füze

kruz füzesi

kırım

imha

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Son dönemde İHA'larla Rusya'daki tesisleri hedef alan Ukrayna ordusu, bu kez kruz füzesi fırlattı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saat 11.30 sularında Kiev rejiminin kruz füzesiyle gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi önlendi.Bakanlık, Ukrayna ordusuna ait füzenin Karadeniz havzasında Kırım Cumhuriyeti açıklarında hava savunma araçlarıyla seyir halindeyken imha edildiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230828/ukraynanin-moskovaya-yonelik-saldiri-girisimi-onlendi-1074988720.html

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