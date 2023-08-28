https://sputniknews.com.tr/20230828/ukrayna-ordusu-rusya-topraklarina-kruz-fuzesiyle-saldirdi-kirim-aciklarinda-imha-edildi-1074992791.html
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına kruz füzesiyle saldırdı: Kırım açıklarında imha edildi
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına kruz füzesiyle saldırdı: Kırım açıklarında imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına kruz füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T13:24+0300
2023-08-28T13:24+0300
2023-08-28T13:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
silah
ordu
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füze
kruz füzesi
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Son dönemde İHA'larla Rusya'daki tesisleri hedef alan Ukrayna ordusu, bu kez kruz füzesi fırlattı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saat 11.30 sularında Kiev rejiminin kruz füzesiyle gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi önlendi.Bakanlık, Ukrayna ordusuna ait füzenin Karadeniz havzasında Kırım Cumhuriyeti açıklarında hava savunma araçlarıyla seyir halindeyken imha edildiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230828/ukraynanin-moskovaya-yonelik-saldiri-girisimi-onlendi-1074988720.html
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ukrayna, ukrayna krizi, silah, ordu, asker, füze, kruz füzesi, kırım, imha, rusya, rusya savunma bakanlığı, karadeniz
ukrayna, ukrayna krizi, silah, ordu, asker, füze, kruz füzesi, kırım, imha, rusya, rusya savunma bakanlığı, karadeniz
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına kruz füzesiyle saldırdı: Kırım açıklarında imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına kruz füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Son dönemde İHA'larla Rusya'daki tesisleri hedef alan Ukrayna ordusu, bu kez kruz füzesi fırlattı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saat 11.30 sularında Kiev rejiminin kruz füzesiyle gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi önlendi.
Bakanlık, Ukrayna ordusuna ait füzenin Karadeniz havzasında Kırım Cumhuriyeti açıklarında hava savunma araçlarıyla seyir halindeyken imha edildiğini vurguladı.