https://sputniknews.com.tr/20230828/ukraynanin-moskovaya-yonelik-saldiri-girisimi-onlendi-1074988720.html

Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik saldırı girişimi önlendi

Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik saldırı girişimi önlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun başkent Moskova'ya İHA'larla yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu ifade etti. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T11:17+0300

2023-08-28T11:17+0300

2023-08-28T11:17+0300

ukrayna krizi

rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

insansız hava aracı (iha)

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terör saldırısı

savunma

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Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "28 Ağustos saat 04:30 sularında hava savunma güçleri, Kiev rejiminin Rusya topraklarına uçak tipi İHA'yla terör saldırısı düzenlemeye yönelik yeni girişimini engelledi" dedi.Ukrayna'ya ait İHA'nın hava savunma araçlarıyla tespit edildiğini belirten bakanlık, İHA'nın Moskova Bölgesi'nin Lyubertskiy mevkii semalarında imha edildiğinin altını çizdi.Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), başkent Moskova'daki Domodedovo, Vnukovo havaalanları ile Moskova Bölgesi'ndeki Jukovskiy havaalanının kısa süreli olarak hizmet dışına çıkarıldığını ve ardından uçuşların yeniden başlatıldığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230828/putin-erdogan-gorusmesi-tahil-anlasmasinin-gelecegini-tayin-edecek-1074985267.html

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rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), terör, terör saldırısı, savunma