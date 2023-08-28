https://sputniknews.com.tr/20230828/ukraynanin-moskovaya-yonelik-saldiri-girisimi-onlendi-1074988720.html
Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik saldırı girişimi önlendi
Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik saldırı girişimi önlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun başkent Moskova'ya İHA'larla yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu ifade etti. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T11:17+0300
2023-08-28T11:17+0300
2023-08-28T11:17+0300
ukrayna krizi
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
terör
terör saldırısı
savunma
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Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "28 Ağustos saat 04:30 sularında hava savunma güçleri, Kiev rejiminin Rusya topraklarına uçak tipi İHA'yla terör saldırısı düzenlemeye yönelik yeni girişimini engelledi" dedi.Ukrayna'ya ait İHA'nın hava savunma araçlarıyla tespit edildiğini belirten bakanlık, İHA'nın Moskova Bölgesi'nin Lyubertskiy mevkii semalarında imha edildiğinin altını çizdi.Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), başkent Moskova'daki Domodedovo, Vnukovo havaalanları ile Moskova Bölgesi'ndeki Jukovskiy havaalanının kısa süreli olarak hizmet dışına çıkarıldığını ve ardından uçuşların yeniden başlatıldığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230828/putin-erdogan-gorusmesi-tahil-anlasmasinin-gelecegini-tayin-edecek-1074985267.html
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rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), terör, terör saldırısı, savunma
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), terör, terör saldırısı, savunma
Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik saldırı girişimi önlendi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun başkent Moskova'ya İHA'larla yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "28 Ağustos saat 04:30 sularında hava savunma güçleri, Kiev rejiminin Rusya topraklarına uçak tipi İHA'yla terör saldırısı düzenlemeye yönelik yeni girişimini engelledi" dedi.
Ukrayna'ya ait İHA'nın hava savunma araçlarıyla tespit edildiğini belirten bakanlık, İHA'nın Moskova Bölgesi'nin Lyubertskiy mevkii semalarında imha edildiğinin altını çizdi.
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), başkent Moskova'daki Domodedovo, Vnukovo havaalanları ile Moskova Bölgesi'ndeki Jukovskiy havaalanının kısa süreli olarak hizmet dışına çıkarıldığını ve ardından uçuşların yeniden başlatıldığını duyurdu.