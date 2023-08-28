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https://sputniknews.com.tr/20230828/putin-erdogan-gorusmesi-tahil-anlasmasinin-gelecegini-tayin-edecek-1074985267.html
'Putin-Erdoğan görüşmesi, tahıl anlaşmasının geleceğini tayin edecek'
'Putin-Erdoğan görüşmesi, tahıl anlaşmasının geleceğini tayin edecek'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması beklenen görüşmenin tahıl anlaşmasının geleceğini tayin edeceği... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T10:39+0300
2023-08-28T10:39+0300
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
rusya
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
bm
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Sputnik'e konuşan bir Türk kaynak, hazırlıkları devam eden Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasının akıbetini birçok açıdan netleştireceğini ifade etti.Tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde yer alan kaynak, "Bu görüşmeye çok büyük umutlar bağlandı, tahıl anlaşmasının geleceğini birçok açıdan açıklığa kavuşturacak. Türkiye'deki tüm ilgili kurumlar bu yönde çalışma yürütüyor. Süreç, BM ile koordine ediliyor, onlar da bu görüşmeyi takip edecek" dedi. Kaynak, görüşmenin yapıcı geçeceğini ve tahıl anlaşmasının yeniden devreye alınmasına imkan sunacağını umduklarını kaydetti.'Rus teknik heyetle üçlü görüşme yapma imkanına ilişkin çalışma yürütülüyor'Türkiye ve BM'nin Rus teknik heyetle üçlü görüşme yapma imkanına ilişkin çalışma yürüttüğünü ve birtakım teklifler hazırladığını anlatan kaynak, temasların ilgili kanallar üzerinden sürdüğünü ve sürecin hiç durmadığını aktardı.'Rusya'nın katılımı olmadan alternatif güzergahlar güvenli değil'Bununla beraber kaynak, Türkiye'nin Batılı ülkelere bildirimde bulunarak gemilerin alternatif güzergahlardan Rusya'nın katılımı olmadan geçmesinin güvenli olmadığı uyarısında bulunduğunu söyledi.Kaynak, "Bizim amacımız, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tüm tarafların katılımıyla yeniden başlatılması. Gemilerin alternatif güzergahlardan geçmesinin riskli olduğu ve Rusya'nın katılımı olmadan onların güvenliğinin garanti edilmesinin imkansız olduğu, Batılı ortaklarımızla yapılan temaslarda da olmak üzere resmi düzeyde defaatle dile getirildi. Bu nedenle, mekanizmanın yeniden devreye girmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz ve tüm çabalarımız buna yönelik" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-fidan-tahil-girisimi-icin-alternatif-yollar-riskler-barindiriyor-1074945049.html
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tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi
tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi

'Putin-Erdoğan görüşmesi, tahıl anlaşmasının geleceğini tayin edecek'

10:39 28.08.2023
© AAVladimir Putin- Recep Tayyip Erdoğan
Vladimir Putin- Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması beklenen görüşmenin tahıl anlaşmasının geleceğini tayin edeceği belirtildi.
Sputnik'e konuşan bir Türk kaynak, hazırlıkları devam eden Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasının akıbetini birçok açıdan netleştireceğini ifade etti.

Tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde yer alan kaynak, "Bu görüşmeye çok büyük umutlar bağlandı, tahıl anlaşmasının geleceğini birçok açıdan açıklığa kavuşturacak. Türkiye'deki tüm ilgili kurumlar bu yönde çalışma yürütüyor. Süreç, BM ile koordine ediliyor, onlar da bu görüşmeyi takip edecek" dedi. Kaynak, görüşmenin yapıcı geçeceğini ve tahıl anlaşmasının yeniden devreye alınmasına imkan sunacağını umduklarını kaydetti.

'Rus teknik heyetle üçlü görüşme yapma imkanına ilişkin çalışma yürütülüyor'

Türkiye ve BM'nin Rus teknik heyetle üçlü görüşme yapma imkanına ilişkin çalışma yürüttüğünü ve birtakım teklifler hazırladığını anlatan kaynak, temasların ilgili kanallar üzerinden sürdüğünü ve sürecin hiç durmadığını aktardı.

'Rusya'nın katılımı olmadan alternatif güzergahlar güvenli değil'

Bununla beraber kaynak, Türkiye'nin Batılı ülkelere bildirimde bulunarak gemilerin alternatif güzergahlardan Rusya'nın katılımı olmadan geçmesinin güvenli olmadığı uyarısında bulunduğunu söyledi.

Kaynak, "Bizim amacımız, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tüm tarafların katılımıyla yeniden başlatılması. Gemilerin alternatif güzergahlardan geçmesinin riskli olduğu ve Rusya'nın katılımı olmadan onların güvenliğinin garanti edilmesinin imkansız olduğu, Batılı ortaklarımızla yapılan temaslarda da olmak üzere resmi düzeyde defaatle dile getirildi. Bu nedenle, mekanizmanın yeniden devreye girmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz ve tüm çabalarımız buna yönelik" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
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Bakan Fidan: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması Türkiye için öncelik
25 Ağustos, 20:27
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