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https://sputniknews.com.tr/20230828/filistinli-bakan-bricsin-bolgesel-sorunun-cozumune-katiliminin-genislemesini-umuyor-1075005331.html
Filistinli bakan, BRICS’in bölgesel sorunun çözümüne katılımının genişlemesini umuyor
Filistinli bakan, BRICS’in bölgesel sorunun çözümüne katılımının genişlemesini umuyor
BRICS, Johannesburg Deklarasyonu’nda, özellikle Batı Şeria ve Kudüs’teki Filistinlilerin durumunun kötüleşmesi bağlamında, Filistin’e desteğini ifade etti... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T23:58+0300
2023-08-29T00:00+0300
brics
filistin
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Filistin Sosyal İşler Bakanı Ahmed Majdalani, Sputnik’e açıklamasında, “BRICS’in Filistin’e desteğini açıklaması, tek taraflı siyasi sistem yönetiminde istisnacılığık döneminin sona erdiği yönünde ABD’ye gönderilen önemli bir sinyal. Yakında uluslararası krizler çok kutupluluk ilke temelinde çözüme kavuşturulacak. Zira Washington, Filistin-İsrail çatışmasının çözümünde hiçbir ilerleme kaydedemedi. Sadece özellikle son 30 yıldır İsrail’in tüm eylemlerine hamilik yapıyorlar” ifadesini kullandı.BRICS’in kararını ve çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Majdalani, bu örgütün üyeleriyle ilişkilerin ve BRICS’in Filistin sorununun çözümüne katılımının genişlemesini umduklarını kaydederek, “Filistin’in gruba katılmak için başvurduğu göz önüne alındığında, son madde mutlaka yakın gelecekte hayata geçirilir. Bu sayede ABD’nin desteklediği İsrail işgalinin en aza indirilmesini umuyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/brics-ulkeleri-genisleme-konusunda-anlasmaya-vardi-1074875377.html
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brics, filistin, johannesburg

Filistinli bakan, BRICS’in bölgesel sorunun çözümüne katılımının genişlemesini umuyor

23:58 28.08.2023 (güncellendi: 00:00 29.08.2023)
© AP Photo / Wu Hong/PoolBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Wu Hong/Pool
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BRICS, Johannesburg Deklarasyonu’nda, özellikle Batı Şeria ve Kudüs’teki Filistinlilerin durumunun kötüleşmesi bağlamında, Filistin’e desteğini ifade etti. Filistin Sosyal İşler Bakanı Majdalani, bu desteği, İsrail’le eşit diyalogun başlaması için büyük diplomatik yardım olarak gördüklerini belirtti.
Filistin Sosyal İşler Bakanı Ahmed Majdalani, Sputnik’e açıklamasında, “BRICS’in Filistin’e desteğini açıklaması, tek taraflı siyasi sistem yönetiminde istisnacılığık döneminin sona erdiği yönünde ABD’ye gönderilen önemli bir sinyal. Yakında uluslararası krizler çok kutupluluk ilke temelinde çözüme kavuşturulacak. Zira Washington, Filistin-İsrail çatışmasının çözümünde hiçbir ilerleme kaydedemedi. Sadece özellikle son 30 yıldır İsrail’in tüm eylemlerine hamilik yapıyorlar” ifadesini kullandı.
BRICS’in kararını ve çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Majdalani, bu örgütün üyeleriyle ilişkilerin ve BRICS’in Filistin sorununun çözümüne katılımının genişlemesini umduklarını kaydederek, “Filistin’in gruba katılmak için başvurduğu göz önüne alındığında, son madde mutlaka yakın gelecekte hayata geçirilir. Bu sayede ABD’nin desteklediği İsrail işgalinin en aza indirilmesini umuyoruz” dedi.
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
DÜNYA
BRICS ülkeleri genişleme konusunda anlaşmaya vardı
23 Ağustos, 18:43
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