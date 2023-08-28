https://sputniknews.com.tr/20230828/filistinli-bakan-bricsin-bolgesel-sorunun-cozumune-katiliminin-genislemesini-umuyor-1075005331.html

Filistinli bakan, BRICS’in bölgesel sorunun çözümüne katılımının genişlemesini umuyor

Filistinli bakan, BRICS’in bölgesel sorunun çözümüne katılımının genişlemesini umuyor

BRICS, Johannesburg Deklarasyonu’nda, özellikle Batı Şeria ve Kudüs’teki Filistinlilerin durumunun kötüleşmesi bağlamında, Filistin’e desteğini ifade etti... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T23:58+0300

2023-08-28T23:58+0300

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Filistin Sosyal İşler Bakanı Ahmed Majdalani, Sputnik’e açıklamasında, “BRICS’in Filistin’e desteğini açıklaması, tek taraflı siyasi sistem yönetiminde istisnacılığık döneminin sona erdiği yönünde ABD’ye gönderilen önemli bir sinyal. Yakında uluslararası krizler çok kutupluluk ilke temelinde çözüme kavuşturulacak. Zira Washington, Filistin-İsrail çatışmasının çözümünde hiçbir ilerleme kaydedemedi. Sadece özellikle son 30 yıldır İsrail’in tüm eylemlerine hamilik yapıyorlar” ifadesini kullandı.BRICS’in kararını ve çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Majdalani, bu örgütün üyeleriyle ilişkilerin ve BRICS’in Filistin sorununun çözümüne katılımının genişlemesini umduklarını kaydederek, “Filistin’in gruba katılmak için başvurduğu göz önüne alındığında, son madde mutlaka yakın gelecekte hayata geçirilir. Bu sayede ABD’nin desteklediği İsrail işgalinin en aza indirilmesini umuyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230823/brics-ulkeleri-genisleme-konusunda-anlasmaya-vardi-1074875377.html

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