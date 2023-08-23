https://sputniknews.com.tr/20230823/brics-ulkeleri-genisleme-konusunda-anlasmaya-vardi-1074875377.html
BRICS ülkeleri genişleme konusunda anlaşmaya vardı
BRICS ülkeleri genişleme konusunda anlaşmaya vardı
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, BRICS ülkelerinin birliğin genişletilmesi ile ilgili ilkeler üzerinde anlaşmaya vardıklarını belirtti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T18:43+0300
2023-08-23T18:43+0300
2023-08-23T18:43+0300
dünya
brics
brics zirvesi
naledi pandor
güney afrika
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Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor, Ubuntu Radio’nun yayınında yaptığı açıklamada BRICS ülkelerinin birliğin genişletilmesi ile ilgili ilkeler üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.Pandor, “Genişleme konusunda anlaştık. Elimizde, BRICS'e üye olmak isteyen ülkeleri değerlendirmeye yönelik ilkeleri ve süreçleri belirleyen, benimsediğimiz bir belge var” diye konuştu.Güney Afrika Dışişleri Bakanı daha önce 23 ülkenin (Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Bahreyn, Belarus, Bolivya, Küba, Mısır, Etiyopya, Honduras, Endonezya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, BAE, Venezuela ve Vietnam) şu anda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın yer aldığı BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini açıklamıştı.
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brics, brics zirvesi, naledi pandor, güney afrika
brics, brics zirvesi, naledi pandor, güney afrika
BRICS ülkeleri genişleme konusunda anlaşmaya vardı
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Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, BRICS ülkelerinin birliğin genişletilmesi ile ilgili ilkeler üzerinde anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor, Ubuntu Radio’nun yayınında yaptığı açıklamada BRICS ülkelerinin birliğin genişletilmesi ile ilgili ilkeler üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Pandor, “Genişleme konusunda anlaştık. Elimizde, BRICS'e üye olmak isteyen ülkeleri değerlendirmeye yönelik ilkeleri ve süreçleri belirleyen, benimsediğimiz bir belge var” diye konuştu.
Güney Afrika Dışişleri Bakanı daha önce 23 ülkenin (Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Bahreyn, Belarus, Bolivya, Küba, Mısır, Etiyopya, Honduras, Endonezya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, BAE, Venezuela ve Vietnam) şu anda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın yer aldığı BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini açıklamıştı.