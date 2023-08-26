https://sputniknews.com.tr/20230826/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1074951889.html
Ukrayna ordusu Donetsk'i misket bombalarıyla vurdu
Ukrayna ordusu Donetsk'i misket bombalarıyla vurdu
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'e 155 mm kalibreli misket mermileri ateşledi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T10:06+0300
2023-08-26T10:06+0300
2023-08-26T10:06+0300
ukrayna krizi
donetsk
misket bombası
ukrayna
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Yasinovatskiy bölgelerine gece saatlerinde 155 mm kalibreli 11 misket bombası ateşlediği bildirildi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Donetsk’in Petrovskiy bölgesine bağlı Kurahova yerleşimine 3, Yasinovatskiy bölgesine 8 adet 155 milimetre kalibreli misket bombası atıldığı tespit edildi” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230818/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalari-ve-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-vurdu-1074742928.html
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donetsk, misket bombası, ukrayna
donetsk, misket bombası, ukrayna
Ukrayna ordusu Donetsk'i misket bombalarıyla vurdu
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'e 155 mm kalibreli misket mermileri ateşledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Yasinovatskiy bölgelerine gece saatlerinde 155 mm kalibreli 11 misket bombası ateşlediği bildirildi.
Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Donetsk’in Petrovskiy bölgesine bağlı Kurahova yerleşimine 3, Yasinovatskiy bölgesine 8 adet 155 milimetre kalibreli misket bombası atıldığı tespit edildi” denildi.