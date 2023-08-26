https://sputniknews.com.tr/20230826/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1074951889.html

Ukrayna ordusu Donetsk'i misket bombalarıyla vurdu

Ukrayna ordusu Donetsk'i misket bombalarıyla vurdu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'e 155 mm kalibreli misket mermileri ateşledi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T10:06+0300

2023-08-26T10:06+0300

2023-08-26T10:06+0300

ukrayna krizi

donetsk

misket bombası

ukrayna

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Yasinovatskiy bölgelerine gece saatlerinde 155 mm kalibreli 11 misket bombası ateşlediği bildirildi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Donetsk’in Petrovskiy bölgesine bağlı Kurahova yerleşimine 3, Yasinovatskiy bölgesine 8 adet 155 milimetre kalibreli misket bombası atıldığı tespit edildi” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230818/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalari-ve-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-vurdu-1074742928.html

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