https://sputniknews.com.tr/20230826/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesindeki-bir-yerlesimi-misket-bombalariyla-vurdu-1074953512.html

Ukrayna ordusu Belgorod bölgesindeki bir yerleşimi misket bombalarıyla vurdu

Ukrayna ordusu Belgorod bölgesindeki bir yerleşimi misket bombalarıyla vurdu

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod’a bağlı Urazovo köyünü misket bombalarıyla vurduğunu bildirdi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T11:37+0300

2023-08-26T11:37+0300

2023-08-26T11:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna

belgorod

misket bombası

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Telegram hesabından açıklama yapan Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgedeki Urazovo köyünü misket bombalarıyla vurduğunu, saldırı sonucunda 4 kişinin yaralandığını belirtti.Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Valuyskiy kentsel bölgesindeki Urazovo yerleşimini çoklu roketatar sistemi Grad mermileriyle bombaladı. Misket bombaları özel konutlar ve bir tarım deposunu vurdu. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.Yaralıların Valuysik bölge hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Gladkov, ayrıca çok sayıda ev ve otomobilin hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230826/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1074951889.html

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