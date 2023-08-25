https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-donanmasi-ukrayna-ordusuna-hizmet-veren-bir-limani-vurdu-1074939463.html

Rusya Donanması, Ukrayna ordusuna hizmet veren bir limanı vurdu

Rusya Donanması, Ukrayna ordusuna hizmet veren bir limanı vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan bir liman altyapı tesisinin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu bildirdi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T16:58+0300

2023-08-25T16:58+0300

2023-08-25T16:59+0300

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Bakanlık, "Bu gece Rusya Donanması, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan bir liman altyapı tesisine deniz bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla atış gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Atışın hedefe ulaştığını belirten bakanlık, tesisin imha edildiğinin altını çizdi.Belgorod'da Ukrayna'ya ait İHA düşürüldüBakanlık, bugün saat 13.00 sularında Kiev rejiminin yeni bir terör saldırısı girişiminin önlendiğini kaydetti.Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Belgorod Bölgesi üzerinde seyreden Ukrayna'ya ait saldırı İHA'sını tespit ve imha ettiğini aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230825/ukraynali-militanlar-herson-yakinlarinda-23-silah-arkadasini-infaz-etti-1074936858.html

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ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), belgorod, saldırı, terör, terör saldırısı, imha, rusya, rusya savunma bakanlığı