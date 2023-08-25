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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-donanmasi-ukrayna-ordusuna-hizmet-veren-bir-limani-vurdu-1074939463.html
Rusya Donanması, Ukrayna ordusuna hizmet veren bir limanı vurdu
Rusya Donanması, Ukrayna ordusuna hizmet veren bir limanı vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan bir liman altyapı tesisinin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu bildirdi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T16:58+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
belgorod
saldırı
terör
terör saldırısı
imha
rusya
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Bakanlık, "Bu gece Rusya Donanması, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan bir liman altyapı tesisine deniz bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla atış gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Atışın hedefe ulaştığını belirten bakanlık, tesisin imha edildiğinin altını çizdi.Belgorod'da Ukrayna'ya ait İHA düşürüldüBakanlık, bugün saat 13.00 sularında Kiev rejiminin yeni bir terör saldırısı girişiminin önlendiğini kaydetti.Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Belgorod Bölgesi üzerinde seyreden Ukrayna'ya ait saldırı İHA'sını tespit ve imha ettiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230825/ukraynali-militanlar-herson-yakinlarinda-23-silah-arkadasini-infaz-etti-1074936858.html
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ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), belgorod, saldırı, terör, terör saldırısı, imha, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), belgorod, saldırı, terör, terör saldırısı, imha, rusya, rusya savunma bakanlığı

Rusya Donanması, Ukrayna ordusuna hizmet veren bir limanı vurdu

16:58 25.08.2023 (güncellendi: 16:59 25.08.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan bir liman altyapı tesisinin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu bildirdi.
Bakanlık, "Bu gece Rusya Donanması, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan bir liman altyapı tesisine deniz bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla atış gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Atışın hedefe ulaştığını belirten bakanlık, tesisin imha edildiğinin altını çizdi.

Belgorod'da Ukrayna'ya ait İHA düşürüldü

Bakanlık, bugün saat 13.00 sularında Kiev rejiminin yeni bir terör saldırısı girişiminin önlendiğini kaydetti.

Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Belgorod Bölgesi üzerinde seyreden Ukrayna'ya ait saldırı İHA'sını tespit ve imha ettiğini aktardı.
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