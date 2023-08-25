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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230825/ilk-kez-ev-sahibi-olacaklara-dusuk-faizli-konut-kredisinde-ayrintilar-netlesti-1074925575.html
İlk kez ev sahibi olacaklara düşük faizli konut kredisinde ayrıntılar netleşti
İlk kez ev sahibi olacaklara düşük faizli konut kredisinde ayrıntılar netleşti
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Yeni düzenleme ile ilk evini alacaklar için 120-180 ay vade ile yüzde 1.20 kredi faiz oranları gibi avantajlar olması... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T09:52+0300
2023-08-25T09:52+0300
ekonomi
konut
konut satışı
ev
konut kredisi
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Finans dünyası temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz buluşma sonrası ''Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz'' açıklaması yapmıştı. Bu konuda Merkez Bankası'nın da BDDK'yla çalışmaları olduğu bildirilmişti. Son dönemde konut kredilerinin yüzde 2.80 oranlarına ulaşması kredi ile ev alma imkanını zorlaştırmıştı. Söz konusu kampanya ile kamu bankalarının yüzde 1.20’ye kadar düşen faiz imkanlarıyla sıfır ve 2. el konutlarda kullanılabilecek finansmanı sağlaması bekleniyor. Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen kampanya ile konut sektörünün de canlandırılması hedefleniyor.Konut satışlarında son dönemde finansmana erişimin zor olması nedeniyle gerileme olduğunu ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 düşüş var. İpotekli satışlarda düşüş var. Gayrimenkul yatırımcıları konut dışındaki yatırımlara da yöneldi. Arsa, arazi satışlarına son dönemde talep arttı. Konutta finansman nedeniyle bir problem vardı. Hükümetimizin de bu finansman sorununu çözmek için çalışmaları olduğu yönünde beklentiler var'' dedi.'Konut kredilerinde düşük faiz beklentisi var'İlk evini alacaklar için düzenlemelerin hükümet tarafından yapıldığını aktaran Özelmacıklı, ''Merkez Bankası’nın ve BDDK’nın bu yönde çalışmalar yaptığını biliyoruz. Kamuoyuna da yansıyan düzenlemeden piyasaların beklentisi var. Konut kredi faizlerinin mevcuttan daha düşük olmasını bekliyoruz. Belirli şartlar dahilinde ilk evini alacaklara ilk evim kampanyası ile kolaylıklar sağlanmıştı. Konut kredilerinde düşük faiz beklentisi var. Bu noktada yeni düzenleme ile ilk evini alacaklar için 120 - 180 ay vade ve yüzde 1,20 kredi faiz oranlarıyla kolaylık sağlanması bekleniyor'' dedi.Şu an için konut kredi faizlerinin yüzde 2,80 oranlarında olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, ''Kampanya açıklandığında elimizdeki yapı stoğunun da yeterli olmadığını düşünürsek ikinci el konutların da kampanyaya dahil edilmesi ilk konut alacakların beklentisi dahilinde. Kampanya dahilinde kredilerin belirli şartları sağlayan kişilere verilecek olması nedeniyle konut fiyatlarının çok fazla artması beklenmiyor. Gerek ikinci el ve sıfır konutlarda çeşitli stoklar var. Finansmana erişim kolaylaştığında arz talep dengesi de oluşacaktır'' diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230822/paylasimli-ev-donemi-ev-sahipleri-konutlarini-birden-fazla-kisiye-kiraya-veriyor-1074820276.html
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konut, konut satışı, ev, konut kredisi
konut, konut satışı, ev, konut kredisi

İlk kez ev sahibi olacaklara düşük faizli konut kredisinde ayrıntılar netleşti

09:52 25.08.2023
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Yeni düzenleme ile ilk evini alacaklar için 120-180 ay vade ile yüzde 1.20 kredi faiz oranları gibi avantajlar olması bekleniyor'' dedi.
Finans dünyası temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz buluşma sonrası ''Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz'' açıklaması yapmıştı.
Bu konuda Merkez Bankası'nın da BDDK'yla çalışmaları olduğu bildirilmişti. Son dönemde konut kredilerinin yüzde 2.80 oranlarına ulaşması kredi ile ev alma imkanını zorlaştırmıştı. Söz konusu kampanya ile kamu bankalarının yüzde 1.20’ye kadar düşen faiz imkanlarıyla sıfır ve 2. el konutlarda kullanılabilecek finansmanı sağlaması bekleniyor. Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen kampanya ile konut sektörünün de canlandırılması hedefleniyor.
Konut satışlarında son dönemde finansmana erişimin zor olması nedeniyle gerileme olduğunu ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 düşüş var. İpotekli satışlarda düşüş var. Gayrimenkul yatırımcıları konut dışındaki yatırımlara da yöneldi. Arsa, arazi satışlarına son dönemde talep arttı. Konutta finansman nedeniyle bir problem vardı. Hükümetimizin de bu finansman sorununu çözmek için çalışmaları olduğu yönünde beklentiler var'' dedi.

'Konut kredilerinde düşük faiz beklentisi var'

İlk evini alacaklar için düzenlemelerin hükümet tarafından yapıldığını aktaran Özelmacıklı, ''Merkez Bankası’nın ve BDDK’nın bu yönde çalışmalar yaptığını biliyoruz. Kamuoyuna da yansıyan düzenlemeden piyasaların beklentisi var. Konut kredi faizlerinin mevcuttan daha düşük olmasını bekliyoruz. Belirli şartlar dahilinde ilk evini alacaklara ilk evim kampanyası ile kolaylıklar sağlanmıştı. Konut kredilerinde düşük faiz beklentisi var. Bu noktada yeni düzenleme ile ilk evini alacaklar için 120 - 180 ay vade ve yüzde 1,20 kredi faiz oranlarıyla kolaylık sağlanması bekleniyor'' dedi.
Şu an için konut kredi faizlerinin yüzde 2,80 oranlarında olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, ''Kampanya açıklandığında elimizdeki yapı stoğunun da yeterli olmadığını düşünürsek ikinci el konutların da kampanyaya dahil edilmesi ilk konut alacakların beklentisi dahilinde. Kampanya dahilinde kredilerin belirli şartları sağlayan kişilere verilecek olması nedeniyle konut fiyatlarının çok fazla artması beklenmiyor. Gerek ikinci el ve sıfır konutlarda çeşitli stoklar var. Finansmana erişim kolaylaştığında arz talep dengesi de oluşacaktır'' diye konuştu.
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
EKONOMİ
'Paylaşımlı ev' dönemi: Ev sahipleri konutlarını birden fazla kişiye kiraya veriyor
22 Ağustos, 02:26
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