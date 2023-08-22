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https://sputniknews.com.tr/20230822/paylasimli-ev-donemi-ev-sahipleri-konutlarini-birden-fazla-kisiye-kiraya-veriyor-1074820276.html
'Paylaşımlı ev' dönemi: Ev sahipleri konutlarını birden fazla kişiye kiraya veriyor
'Paylaşımlı ev' dönemi: Ev sahipleri konutlarını birden fazla kişiye kiraya veriyor
Astronomik kira ücreti isteyen kimi ev sahipleri bu kez de 'paylaşımlı ev' adı altında odaları kiralıyor. Bir evin birden fazlaya kişiye kiraya verilmesi... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T02:26+0300
2023-08-22T02:26+0300
ekonomi
kira
ev
ev sahibi
kiralık
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Özellikle büyükşehirlerde kiralardaki artışla yeni uygulamalar görülmeye başlandı. TRT Haber'in haberine göre Bazı konut sahipleri bir evi birden fazla kişiye kiraya veriyor. 'Paylaşımlı ev' adı altında pansiyonculuk yapılıyor.Avukat Emel Özbek, son dönemlerde kiracı-ev sahibi ilişkisinden çok ticarethane gibi bir ilişki gözlemlediklerini belirterek, "Çünkü evlerin sadece artık mesken olarak genel anlamıyla kiraya verilmesinden ziyade ranza şeklinde sanki bir otelmiş gibi yatak yatak kiraya verildiğini görüyoruz" dedi.'Kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılmalı'Hukukçulara göre bir ev birden fazla kişiye kiraya verebilir. Ancak kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılması gerekiyor.Özbek, evin birden fazla kişiye kiralanmasının görüldüğünü ancak bunların isim, soyisim, TC kimlik numaralarının sözleşmede olması gerektiğini vurguladı.'Apartmandaki kişiler için ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor'Bir evin birden fazla kişiye kiraya verilmesi apartman sakinlerini ise rahatsız edebiliyor. Kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlar çıkabiliyor.Avukat Özbek bu konuyla ilgili de şu bilgilendirmeyi yaptı:
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kira, ev, ev sahibi , kiralık
kira, ev, ev sahibi , kiralık

'Paylaşımlı ev' dönemi: Ev sahipleri konutlarını birden fazla kişiye kiraya veriyor

02:26 22.08.2023
© DHAEskişehir, ev, konut, kiralık evler
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© DHA
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Astronomik kira ücreti isteyen kimi ev sahipleri bu kez de 'paylaşımlı ev' adı altında odaları kiralıyor. Bir evin birden fazlaya kişiye kiraya verilmesi apartman sakinlerini ise rahatsız ediyor. Hukukçular; evlerin otel gibi kiraya verilmesinin kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlara sebep olabileceğini söylüyor.
Özellikle büyükşehirlerde kiralardaki artışla yeni uygulamalar görülmeye başlandı.
TRT Haber'in haberine göre Bazı konut sahipleri bir evi birden fazla kişiye kiraya veriyor. 'Paylaşımlı ev' adı altında pansiyonculuk yapılıyor.
Avukat Emel Özbek, son dönemlerde kiracı-ev sahibi ilişkisinden çok ticarethane gibi bir ilişki gözlemlediklerini belirterek, "Çünkü evlerin sadece artık mesken olarak genel anlamıyla kiraya verilmesinden ziyade ranza şeklinde sanki bir otelmiş gibi yatak yatak kiraya verildiğini görüyoruz" dedi.

'Kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılmalı'

Hukukçulara göre bir ev birden fazla kişiye kiraya verebilir. Ancak kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılması gerekiyor.
Özbek, evin birden fazla kişiye kiralanmasının görüldüğünü ancak bunların isim, soyisim, TC kimlik numaralarının sözleşmede olması gerektiğini vurguladı.

'Apartmandaki kişiler için ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor'

Bir evin birden fazla kişiye kiraya verilmesi apartman sakinlerini ise rahatsız edebiliyor. Kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlar çıkabiliyor.
Avukat Özbek bu konuyla ilgili de şu bilgilendirmeyi yaptı:
"Bu durumda da hem yaşanılan apartmandaki kişiler için ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Hem de artık kiracı-ev sahibi ilişkisinden ziyade sanki müşteri ve ticarethane ilişkisi varmış gibi görünüyor. Bu da ciddi bir vergi kaybına sebep olabilir. Eğer iş yeri gibi kullanıldığını görüyorlarsa yönetim planında meskenin iş yeri gibi kullanılamayacağına dair bir karar alabilirler."
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