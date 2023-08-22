https://sputniknews.com.tr/20230822/paylasimli-ev-donemi-ev-sahipleri-konutlarini-birden-fazla-kisiye-kiraya-veriyor-1074820276.html

'Paylaşımlı ev' dönemi: Ev sahipleri konutlarını birden fazla kişiye kiraya veriyor

'Paylaşımlı ev' dönemi: Ev sahipleri konutlarını birden fazla kişiye kiraya veriyor

Astronomik kira ücreti isteyen kimi ev sahipleri bu kez de 'paylaşımlı ev' adı altında odaları kiralıyor. Bir evin birden fazlaya kişiye kiraya verilmesi... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T02:26+0300

2023-08-22T02:26+0300

2023-08-22T02:26+0300

ekonomi

kira

ev

ev sahibi

kiralık

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Özellikle büyükşehirlerde kiralardaki artışla yeni uygulamalar görülmeye başlandı. TRT Haber'in haberine göre Bazı konut sahipleri bir evi birden fazla kişiye kiraya veriyor. 'Paylaşımlı ev' adı altında pansiyonculuk yapılıyor.Avukat Emel Özbek, son dönemlerde kiracı-ev sahibi ilişkisinden çok ticarethane gibi bir ilişki gözlemlediklerini belirterek, "Çünkü evlerin sadece artık mesken olarak genel anlamıyla kiraya verilmesinden ziyade ranza şeklinde sanki bir otelmiş gibi yatak yatak kiraya verildiğini görüyoruz" dedi.'Kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılmalı'Hukukçulara göre bir ev birden fazla kişiye kiraya verebilir. Ancak kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılması gerekiyor.Özbek, evin birden fazla kişiye kiralanmasının görüldüğünü ancak bunların isim, soyisim, TC kimlik numaralarının sözleşmede olması gerektiğini vurguladı.'Apartmandaki kişiler için ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor'Bir evin birden fazla kişiye kiraya verilmesi apartman sakinlerini ise rahatsız edebiliyor. Kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlar çıkabiliyor.Avukat Özbek bu konuyla ilgili de şu bilgilendirmeyi yaptı:

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kira, ev, ev sahibi , kiralık