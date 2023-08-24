https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-zirvesinde-konusan-bm-genel-sekreteri-guterres-cok-kutuplu-bir-dunyaya-dogru-gidiyoruz-1074907527.html

BRICS zirvesinde konuşan BM Genel Sekreteri Guterres: Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz

BRICS zirvesinde konuşan BM Genel Sekreteri Guterres: Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey" dedi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T17:06+0300

2023-08-24T17:06+0300

2023-08-24T17:06+0300

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

bm

birleşmiş milletler (bm)

dünya

brics

brics zirvesi

çok kutuplu dünya

abd

rusya

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Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 21. yüzyılda çok kutupluluğu tekrar canlandırıp acilen güveni yeniden tesis etmeleri gerektiğini söyledi.Guterres, iklim krizi dahil insanlığın karşı karşıya bulunduğu 'varoluşsal zorluklara' dikkati çekerek, çok kutupluluğun 'ek başına barışçıl ya da adil bir küresel toplumu sağlamaya yetmediğini' belirtti.Uluslararası ilişkilerde barış ve eşitliği sağlamak için çok kutupluluğun güçlü ve etkili çok taraflı kurumlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey" dedi.Guterres, yapay zeka dahil teknoloji alanında farklı stratejilere ve birbiriyle çelişen güvenlik stratejilerine, aynı zamanda bölünmüş küresel ekonomi sistemine sahip bir dünyayla başa çıkılamayacağını belirtti.Guterres, "Ciddi krizlerin yaşandığı parçalanmış bir dünyada işbirliğinden başka bir alternatif yok" ifadesini kullandı.Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230824/rus-senator-puskov-bricsi-jeopolitik-rakip-gormedigini-soyleyen-abd-itibarini-korumaya-calisiyor-1074906395.html

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