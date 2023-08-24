BRICS zirvesinde konuşan BM Genel Sekreteri Guterres: Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda konuşma yapıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-zirvesinde-konusan-bm-genel-sekreteri-guterres-cok-kutuplu-bir-dunyaya-dogru-gidiyoruz-1074907527.html
BRICS zirvesinde konuşan BM Genel Sekreteri Guterres: Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz
BRICS zirvesinde konuşan BM Genel Sekreteri Guterres: Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey" dedi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T17:06+0300
2023-08-24T17:06+0300
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
bm
birleşmiş milletler (bm)
dünya
brics
brics zirvesi
çok kutuplu dünya
abd
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074907587_0:172:3080:1904_1920x0_80_0_0_f777f0a5c2564a3b88b506980b94de81.jpg
Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 21. yüzyılda çok kutupluluğu tekrar canlandırıp acilen güveni yeniden tesis etmeleri gerektiğini söyledi.Guterres, iklim krizi dahil insanlığın karşı karşıya bulunduğu 'varoluşsal zorluklara' dikkati çekerek, çok kutupluluğun 'ek başına barışçıl ya da adil bir küresel toplumu sağlamaya yetmediğini' belirtti.Uluslararası ilişkilerde barış ve eşitliği sağlamak için çok kutupluluğun güçlü ve etkili çok taraflı kurumlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey" dedi.Guterres, yapay zeka dahil teknoloji alanında farklı stratejilere ve birbiriyle çelişen güvenlik stratejilerine, aynı zamanda bölünmüş küresel ekonomi sistemine sahip bir dünyayla başa çıkılamayacağını belirtti.Guterres, "Ciddi krizlerin yaşandığı parçalanmış bir dünyada işbirliğinden başka bir alternatif yok" ifadesini kullandı.Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/rus-senator-puskov-bricsi-jeopolitik-rakip-gormedigini-soyleyen-abd-itibarini-korumaya-calisiyor-1074906395.html
rusya
hindistan
çin
güney afrika
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074907587_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_5c24a4e78b8819d2a24d86ac6e5336a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, bm, birleşmiş milletler (bm), brics, brics zirvesi, çok kutuplu dünya, abd, rusya, hindistan, çin, güney afrika, brezilya
bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, bm, birleşmiş milletler (bm), brics, brics zirvesi, çok kutuplu dünya, abd, rusya, hindistan, çin, güney afrika, brezilya

BRICS zirvesinde konuşan BM Genel Sekreteri Guterres: Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz

17:06 24.08.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinBRICS liderler zirvesine katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BRICS liderler zirvesine katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey" dedi.
Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 21. yüzyılda çok kutupluluğu tekrar canlandırıp acilen güveni yeniden tesis etmeleri gerektiğini söyledi.
Guterres, iklim krizi dahil insanlığın karşı karşıya bulunduğu 'varoluşsal zorluklara' dikkati çekerek, çok kutupluluğun 'ek başına barışçıl ya da adil bir küresel toplumu sağlamaya yetmediğini' belirtti.
Uluslararası ilişkilerde barış ve eşitliği sağlamak için çok kutupluluğun güçlü ve etkili çok taraflı kurumlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey" dedi.
Guterres, yapay zeka dahil teknoloji alanında farklı stratejilere ve birbiriyle çelişen güvenlik stratejilerine, aynı zamanda bölünmüş küresel ekonomi sistemine sahip bir dünyayla başa çıkılamayacağını belirtti.
Guterres, "Ciddi krizlerin yaşandığı parçalanmış bir dünyada işbirliğinden başka bir alternatif yok" ifadesini kullandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
DÜNYA
Rus senatör Puşkov: BRICS'i jeopolitik rakip görmediğini söyleyen ABD, itibarını korumaya çalışıyor
16:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала