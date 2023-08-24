https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-zirvesinde-konusan-bm-genel-sekreteri-guterres-cok-kutuplu-bir-dunyaya-dogru-gidiyoruz-1074907527.html
BRICS zirvesinde konuşan BM Genel Sekreteri Guterres: Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz
BRICS zirvesinde konuşan BM Genel Sekreteri Guterres: Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey" dedi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T17:06+0300
2023-08-24T17:06+0300
2023-08-24T17:06+0300
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
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birleşmiş milletler (bm)
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Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 21. yüzyılda çok kutupluluğu tekrar canlandırıp acilen güveni yeniden tesis etmeleri gerektiğini söyledi.Guterres, iklim krizi dahil insanlığın karşı karşıya bulunduğu 'varoluşsal zorluklara' dikkati çekerek, çok kutupluluğun 'ek başına barışçıl ya da adil bir küresel toplumu sağlamaya yetmediğini' belirtti.Uluslararası ilişkilerde barış ve eşitliği sağlamak için çok kutupluluğun güçlü ve etkili çok taraflı kurumlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey" dedi.Guterres, yapay zeka dahil teknoloji alanında farklı stratejilere ve birbiriyle çelişen güvenlik stratejilerine, aynı zamanda bölünmüş küresel ekonomi sistemine sahip bir dünyayla başa çıkılamayacağını belirtti.Guterres, "Ciddi krizlerin yaşandığı parçalanmış bir dünyada işbirliğinden başka bir alternatif yok" ifadesini kullandı.Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/rus-senator-puskov-bricsi-jeopolitik-rakip-gormedigini-soyleyen-abd-itibarini-korumaya-calisiyor-1074906395.html
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bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, bm, birleşmiş milletler (bm), brics, brics zirvesi, çok kutuplu dünya, abd, rusya, hindistan, çin, güney afrika, brezilya
bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, bm, birleşmiş milletler (bm), brics, brics zirvesi, çok kutuplu dünya, abd, rusya, hindistan, çin, güney afrika, brezilya
BRICS zirvesinde konuşan BM Genel Sekreteri Guterres: Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey" dedi.
Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 21. yüzyılda çok kutupluluğu tekrar canlandırıp acilen güveni yeniden tesis etmeleri gerektiğini söyledi.
Guterres, iklim krizi dahil insanlığın karşı karşıya bulunduğu 'varoluşsal zorluklara' dikkati çekerek, çok kutupluluğun 'ek başına barışçıl ya da adil bir küresel toplumu sağlamaya yetmediğini' belirtti.
Uluslararası ilişkilerde barış ve eşitliği sağlamak için çok kutupluluğun güçlü ve etkili çok taraflı kurumlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey" dedi.
Guterres, yapay zeka dahil teknoloji alanında farklı stratejilere ve birbiriyle çelişen güvenlik stratejilerine, aynı zamanda bölünmüş küresel ekonomi sistemine sahip bir dünyayla başa çıkılamayacağını belirtti.
Guterres, "Ciddi krizlerin yaşandığı parçalanmış bir dünyada işbirliğinden başka bir alternatif yok" ifadesini kullandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.