Rus senatör Puşkov: BRICS'i jeopolitik rakip görmediğini söyleyen ABD, itibarını korumaya çalışıyor

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda konuşma yapıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230824/rus-senator-puskov-bricsi-jeopolitik-rakip-gormedigini-soyleyen-abd-itibarini-korumaya-calisiyor-1074906395.html
Rus senatör Puşkov: BRICS'i jeopolitik rakip görmediğini söyleyen ABD, itibarını korumaya çalışıyor
Rus senatör Puşkov: BRICS'i jeopolitik rakip görmediğini söyleyen ABD, itibarını korumaya çalışıyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın BRICS'i potansiyel jeopolitik... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T16:45+0300
2023-08-24T16:45+0300
aleksey puşkov
dünya
brics
brics zirvesi
rusya
abd
yaptırım
itibar
jeopolitik
batılı ülkeler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101540/99/1015409993_0:108:3054:1825_1920x0_80_0_0_6a59a7b920c58857d7a7f7fa1ef728aa.jpg
Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, "ABD yönetimi, BRICS'i potansiyel jeopolitik rakip olarak görmediğini belirterek itibarını korumaya çalışıyor. Fakat, G7 gibi olmayan BRICS'in kaçınılmaz bir şekilde jeopolitik rol oynayacağı aşikar" ifadelerini kullandı.BRICS üyelerinin ve üyeliğe aday tüm ülkelerin Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarını desteklemeyi tek ses halinde reddetmesinin artık jeopolitik bir eylem olduğunu kaydeden Puşkov, karşılıklı ödemelerde dolardan vazgeçme çağrılarının da bu eylemlerden biri olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/lavrov-g7-ve-brcis-arasindaki-farki-anlatti-g7de-herkes-abdyi-dinliyor-burada-her-sey-durust-1074904270.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101540/99/1015409993_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_0aeb6145f4678e006e22ec2551a9b2ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aleksey puşkov, brics, brics zirvesi, rusya, abd, yaptırım, itibar, jeopolitik, batılı ülkeler
aleksey puşkov, brics, brics zirvesi, rusya, abd, yaptırım, itibar, jeopolitik, batılı ülkeler

Rus senatör Puşkov: BRICS'i jeopolitik rakip görmediğini söyleyen ABD, itibarını korumaya çalışıyor

16:45 24.08.2023
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinRusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın BRICS'i potansiyel jeopolitik rakip olarak görmedikleri yönündeki açıklamasına yanıt verdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, "ABD yönetimi, BRICS'i potansiyel jeopolitik rakip olarak görmediğini belirterek itibarını korumaya çalışıyor. Fakat, G7 gibi olmayan BRICS'in kaçınılmaz bir şekilde jeopolitik rol oynayacağı aşikar" ifadelerini kullandı.

BRICS üyelerinin ve üyeliğe aday tüm ülkelerin Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarını desteklemeyi tek ses halinde reddetmesinin artık jeopolitik bir eylem olduğunu kaydeden Puşkov, karşılıklı ödemelerde dolardan vazgeçme çağrılarının da bu eylemlerden biri olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
DÜNYA
Lavrov, G7 ve BRCIS arasındaki farkı anlattı: 'G7'de herkes ABD'yi dinliyor, burada her şey dürüst'
15:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала