https://sputniknews.com.tr/20230824/rus-senator-puskov-bricsi-jeopolitik-rakip-gormedigini-soyleyen-abd-itibarini-korumaya-calisiyor-1074906395.html

Rus senatör Puşkov: BRICS'i jeopolitik rakip görmediğini söyleyen ABD, itibarını korumaya çalışıyor

Rus senatör Puşkov: BRICS'i jeopolitik rakip görmediğini söyleyen ABD, itibarını korumaya çalışıyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın BRICS'i potansiyel jeopolitik... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T16:45+0300

2023-08-24T16:45+0300

2023-08-24T16:45+0300

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Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, "ABD yönetimi, BRICS'i potansiyel jeopolitik rakip olarak görmediğini belirterek itibarını korumaya çalışıyor. Fakat, G7 gibi olmayan BRICS'in kaçınılmaz bir şekilde jeopolitik rol oynayacağı aşikar" ifadelerini kullandı.BRICS üyelerinin ve üyeliğe aday tüm ülkelerin Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarını desteklemeyi tek ses halinde reddetmesinin artık jeopolitik bir eylem olduğunu kaydeden Puşkov, karşılıklı ödemelerde dolardan vazgeçme çağrılarının da bu eylemlerden biri olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230824/lavrov-g7-ve-brcis-arasindaki-farki-anlatti-g7de-herkes-abdyi-dinliyor-burada-her-sey-durust-1074904270.html

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aleksey puşkov, brics, brics zirvesi, rusya, abd, yaptırım, itibar, jeopolitik, batılı ülkeler