https://sputniknews.com.tr/20230824/rus-senator-puskov-bricsi-jeopolitik-rakip-gormedigini-soyleyen-abd-itibarini-korumaya-calisiyor-1074906395.html
Rus senatör Puşkov: BRICS'i jeopolitik rakip görmediğini söyleyen ABD, itibarını korumaya çalışıyor
Rus senatör Puşkov: BRICS'i jeopolitik rakip görmediğini söyleyen ABD, itibarını korumaya çalışıyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın BRICS'i potansiyel jeopolitik... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T16:45+0300
2023-08-24T16:45+0300
2023-08-24T16:45+0300
aleksey puşkov
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brics zirvesi
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yaptırım
itibar
jeopolitik
batılı ülkeler
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Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, "ABD yönetimi, BRICS'i potansiyel jeopolitik rakip olarak görmediğini belirterek itibarını korumaya çalışıyor. Fakat, G7 gibi olmayan BRICS'in kaçınılmaz bir şekilde jeopolitik rol oynayacağı aşikar" ifadelerini kullandı.BRICS üyelerinin ve üyeliğe aday tüm ülkelerin Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarını desteklemeyi tek ses halinde reddetmesinin artık jeopolitik bir eylem olduğunu kaydeden Puşkov, karşılıklı ödemelerde dolardan vazgeçme çağrılarının da bu eylemlerden biri olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/lavrov-g7-ve-brcis-arasindaki-farki-anlatti-g7de-herkes-abdyi-dinliyor-burada-her-sey-durust-1074904270.html
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aleksey puşkov, brics, brics zirvesi, rusya, abd, yaptırım, itibar, jeopolitik, batılı ülkeler
aleksey puşkov, brics, brics zirvesi, rusya, abd, yaptırım, itibar, jeopolitik, batılı ülkeler
Rus senatör Puşkov: BRICS'i jeopolitik rakip görmediğini söyleyen ABD, itibarını korumaya çalışıyor
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın BRICS'i potansiyel jeopolitik rakip olarak görmedikleri yönündeki açıklamasına yanıt verdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, "ABD yönetimi, BRICS'i potansiyel jeopolitik rakip olarak görmediğini belirterek itibarını korumaya çalışıyor. Fakat, G7 gibi olmayan BRICS'in kaçınılmaz bir şekilde jeopolitik rol oynayacağı aşikar" ifadelerini kullandı.
BRICS üyelerinin ve üyeliğe aday tüm ülkelerin Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarını desteklemeyi tek ses halinde reddetmesinin artık jeopolitik bir eylem olduğunu kaydeden Puşkov, karşılıklı ödemelerde dolardan vazgeçme çağrılarının da bu eylemlerden biri olduğunu vurguladı.