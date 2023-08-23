https://sputniknews.com.tr/20230823/rusyanin-ardindan-sira-hindistanin-ayin-guneyine-inis-yapan-ilk-ulke-olmaya-hazirlaniyor-1074858800.html

Rusya'nın ardından sıra Hindistan'ın: Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor

Rusya'nın ardından sıra Hindistan'ın: Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor

Hindistan bugün Ay'a inmeyi planlayan Chandrayaan-3 isimli misyonuyla tarih yazmaya hazırlanıyor. İniş, Luna-25'in aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T12:03+0300

2023-08-23T12:03+0300

2023-08-23T12:12+0300

yaşam

ay

luna-25

uzay

uzay aracı

abd

rusya

hindistan

sovyetler birliği

çin halk cumhuriyeti

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Chandrayaan-3 başarılı olursa Hindistan, Ay'ın az keşfedilen güney kutbu yakınına inen ilk ülke olacak. Ana hedeflerinden biri, bilim insanlarının gelecekte Ay'da insan yerleşimini destekleyebileceğini söylediği su bazlı buzları keşfetmek.Hindistan'ın girişimi, Rusya'ya ait Luna-25'in aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Başarılı olursa, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak; daha önce bunu başaran üç ülke ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'in hepsi ekvator çizgisine yakın bir yere inmişti.Hindistan'ın 2019'da Chandrayaan-2 misyonunu güney kutbu yakınına indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve araç Ay’ın yüzeyine düşmüştü. Artık tüm gözler Chandrayaan-3'te. Uzay aracı, 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi’nden kalkış yaptı.Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (ISRO) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, orta bölümünde Sanskritçe 'bilgelik' anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg'lık geziciyi taşıyor. İndiğinde, altı tekerlekli keşif aracı hareket etmeye başlayacak ve Ay yüzeyindeki kayaların ve kraterlerin etrafında dolaşarak gönderilecek önemli verileri ve görüntüleri toplayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230821/roscosmos-luna-25in-motoru-43-saniye-gec-kapandi-arac-aya-carpti-1074811531.html

ay

rusya

hindistan

sovyetler birliği

çin halk cumhuriyeti

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ay, luna-25, uzay, uzay aracı, abd, rusya, hindistan, sovyetler birliği, çin halk cumhuriyeti, chandrayaan-3