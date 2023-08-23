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Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS Zirvesi'nde konuşuyor: 'Çok kutuplu düzenin kurulmasından yanayız'
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https://sputniknews.com.tr/20230823/rusyanin-ardindan-sira-hindistanin-ayin-guneyine-inis-yapan-ilk-ulke-olmaya-hazirlaniyor-1074858800.html
Rusya'nın ardından sıra Hindistan'ın: Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
Rusya'nın ardından sıra Hindistan'ın: Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
Hindistan bugün Ay'a inmeyi planlayan Chandrayaan-3 isimli misyonuyla tarih yazmaya hazırlanıyor. İniş, Luna-25'in aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T12:03+0300
2023-08-23T12:12+0300
yaşam
ay
luna-25
uzay
uzay aracı
abd
rusya
hindistan
sovyetler birliği
çin halk cumhuriyeti
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Chandrayaan-3 başarılı olursa Hindistan, Ay'ın az keşfedilen güney kutbu yakınına inen ilk ülke olacak. Ana hedeflerinden biri, bilim insanlarının gelecekte Ay'da insan yerleşimini destekleyebileceğini söylediği su bazlı buzları keşfetmek.Hindistan'ın girişimi, Rusya'ya ait Luna-25'in aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Başarılı olursa, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak; daha önce bunu başaran üç ülke ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'in hepsi ekvator çizgisine yakın bir yere inmişti.Hindistan'ın 2019'da Chandrayaan-2 misyonunu güney kutbu yakınına indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve araç Ay’ın yüzeyine düşmüştü. Artık tüm gözler Chandrayaan-3'te. Uzay aracı, 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi’nden kalkış yaptı.Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (ISRO) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, orta bölümünde Sanskritçe 'bilgelik' anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg'lık geziciyi taşıyor. İndiğinde, altı tekerlekli keşif aracı hareket etmeye başlayacak ve Ay yüzeyindeki kayaların ve kraterlerin etrafında dolaşarak gönderilecek önemli verileri ve görüntüleri toplayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230821/roscosmos-luna-25in-motoru-43-saniye-gec-kapandi-arac-aya-carpti-1074811531.html
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ay, luna-25, uzay, uzay aracı, abd, rusya, hindistan, sovyetler birliği, çin halk cumhuriyeti, chandrayaan-3
ay, luna-25, uzay, uzay aracı, abd, rusya, hindistan, sovyetler birliği, çin halk cumhuriyeti, chandrayaan-3

Rusya'nın ardından sıra Hindistan'ın: Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor

12:03 23.08.2023 (güncellendi: 12:12 23.08.2023)
© AA'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi
'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AA
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Hindistan bugün Ay'a inmeyi planlayan Chandrayaan-3 isimli misyonuyla tarih yazmaya hazırlanıyor. İniş, Luna-25'in aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden birkaç gün sonra gerçekleşmiş olacak.
Chandrayaan-3 başarılı olursa Hindistan, Ay'ın az keşfedilen güney kutbu yakınına inen ilk ülke olacak. Ana hedeflerinden biri, bilim insanlarının gelecekte Ay'da insan yerleşimini destekleyebileceğini söylediği su bazlı buzları keşfetmek.
Hindistan'ın girişimi, Rusya'ya ait Luna-25'in aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Başarılı olursa, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak; daha önce bunu başaran üç ülke ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'in hepsi ekvator çizgisine yakın bir yere inmişti.
Hindistan'ın 2019'da Chandrayaan-2 misyonunu güney kutbu yakınına indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve araç Ay’ın yüzeyine düşmüştü. Artık tüm gözler Chandrayaan-3'te. Uzay aracı, 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi’nden kalkış yaptı.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (ISRO) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, orta bölümünde Sanskritçe 'bilgelik' anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg'lık geziciyi taşıyor. İndiğinde, altı tekerlekli keşif aracı hareket etmeye başlayacak ve Ay yüzeyindeki kayaların ve kraterlerin etrafında dolaşarak gönderilecek önemli verileri ve görüntüleri toplayacak.
Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi Luna-25 görevine başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
YAŞAM
Roscosmos: Luna-25’in motoru 43 saniye geç kapandı, araç Ay’a çarptı
21 Ağustos, 18:43
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