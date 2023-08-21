https://sputniknews.com.tr/20230821/roscosmos-luna-25in-motoru-43-saniye-gec-kapandi-arac-aya-carpti-1074811531.html
Roscosmos: Luna-25’in motoru 43 saniye geç kapandı, araç Ay’a çarptı
Roscosmos: Luna-25’in motoru 43 saniye geç kapandı, araç Ay’a çarptı
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25 gezegenlerarası istasyonunun motorunun iniş öncesi yörüngeye geçme denemesi sırasında 84... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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Roscosmos Başkanı Borisov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde 47 yıl aradan sonra Ay’a gönderilen Luna-25 istasyonunun Dünya’nın uydusuna çarpmasının nedenleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.Aracın motorunun gereğinden daha fazla çalıştığını ve bunun kontrolsüz yörüngeye geçerek Luna-25’in Ay’a çarpmasına neden olduğuna dikkat çeken Borisov, kazanın nedenlerini araştıracak özel komisyonunun kurularak çalışmalarına başladığını, çalışma sonuçlarının bir sonraki Ay misyonları planlanırken dikkate alınacağını ifade etti.'60’lı-70'li yıllarda Ay misyonları ile ilgili biriken paha biçilmez deneyim kaybedildi’Sovyetler Birliği’nin 1960’lı-70’li yıllarda Ay misyonları ile ilgili biriken paha biçilmez deneyim kaybedildiğine dikkat çeken Borisov, “Bu arada, tamamlanmamış olsa da bu misyonun başarılardan biri, Lavoçkin havacılık ve uzay kuruluşunda yeni bir çalışma ekibinin oluşturulmuş olmasıdır, bu ekip elbette ki bu misyonda yapılan hataları ileride dikkate alacak ve geleceğe dönük planlanan Luna-26, 27 ve 28 misyonlarının başarılı olacağından umutluyum” vurgusunu yaptı.Luna-25’in hedeflenen görevi yerine getirmese de Rusya'nın Ay misyonları ile ilgili paha biçilmez bir deneyim kazandığına da işaret eden Borisov, “Ay'a uçuş, uzay aracını Ay yörüngesine oturtma ve bir dizi bilimsel deney yapma konusunda paha biçilmez bir deneyim kazanmış olduk” ifadelerini kullandı.Roscosmos Başkanı, Rusya'nın ay yarışına kesinlikle katılması gerektiğine de dikkat çekerek, Ay programının hiçbir durumda kesintiye uğramaması gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230820/roscosmos-on-belirlemelere-gore-luna-25-ay-yuzeyi-ile-carpisti-ve-aracin-varligi-sona-erdi-1074774290.html
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Roscosmos: Luna-25’in motoru 43 saniye geç kapandı, araç Ay’a çarptı
18:43 21.08.2023 (güncellendi: 19:02 21.08.2023) Abone ol
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25 gezegenlerarası istasyonunun motorunun iniş öncesi yörüngeye geçme denemesi sırasında 84 saniye yerine 127 saniye çalıştığını ve uzay aracının Ay’a çarptığını bildirdi.
Roscosmos Başkanı Borisov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde 47 yıl aradan sonra Ay’a gönderilen Luna-25 istasyonunun Dünya’nın uydusuna çarpmasının nedenleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Aracın motorunun gereğinden daha fazla çalıştığını ve bunun kontrolsüz yörüngeye geçerek Luna-25’in Ay’a çarpmasına neden olduğuna dikkat çeken Borisov, kazanın nedenlerini araştıracak özel komisyonunun kurularak çalışmalarına başladığını, çalışma sonuçlarının bir sonraki Ay misyonları planlanırken dikkate alınacağını ifade etti.
'60’lı-70'li yıllarda Ay misyonları ile ilgili biriken paha biçilmez deneyim kaybedildi’
Sovyetler Birliği’nin 1960’lı-70’li yıllarda Ay misyonları ile ilgili biriken paha biçilmez deneyim kaybedildiğine dikkat çeken Borisov, “Bu arada, tamamlanmamış olsa da bu misyonun başarılardan biri, Lavoçkin havacılık ve uzay kuruluşunda yeni bir çalışma ekibinin oluşturulmuş olmasıdır, bu ekip elbette ki bu misyonda yapılan hataları ileride dikkate alacak ve geleceğe dönük planlanan Luna-26, 27 ve 28 misyonlarının başarılı olacağından umutluyum” vurgusunu yaptı.
Luna-25’in hedeflenen görevi yerine getirmese de Rusya'nın Ay misyonları ile ilgili paha biçilmez bir deneyim kazandığına da işaret eden Borisov, “Ay'a uçuş, uzay aracını Ay yörüngesine oturtma ve bir dizi bilimsel deney yapma konusunda paha biçilmez bir deneyim kazanmış olduk” ifadelerini kullandı.
Roscosmos Başkanı, Rusya'nın ay yarışına kesinlikle katılması gerektiğine de dikkat çekerek, Ay programının hiçbir durumda kesintiye uğramaması gerektiğinin altını çizdi.