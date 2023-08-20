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https://sputniknews.com.tr/20230820/roscosmos-on-belirlemelere-gore-luna-25-ay-yuzeyi-ile-carpisti-ve-aracin-varligi-sona-erdi-1074774290.html
Roscosmos: Ön belirlemelere göre Luna-25 Ay yüzeyi ile çarpıştı ve aracın varlığı sona erdi
Roscosmos: Ön belirlemelere göre Luna-25 Ay yüzeyi ile çarpıştı ve aracın varlığı sona erdi
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), ön belirlemelere göre Luna-25 istasyonunun kontrolsüz yörüngeye girerek Ay yüzeyi ile çarpıştığını ve aracın varlığının... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T12:33+0300
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luna-25
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Roscosmos’tan yapılan açıklamaya göre, Luna-25 gezegenlerarası istasyonu ön hesaplamalara göre kontrolsüz yörüngeye girerek Ay yüzeyi ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle aracın varlığı da son buldu.Açıklamada, “Ön analizin sonuçlarına göre, iti sinyalinin gerçek parametrelerinin hesaplananlardan sapması nedeniyle, Luna-25 uzay aracı kontrolsüz yörüngeye geçti ve Ay yüzeyi ile çarpışarak varlığını sona erdirdi” ifadelerine yer verildi.19 Ağustos'ta uzay aracına iniş öncesi eliptik yörüngeye geçmek için itme sinyali verildiğine dikkat çekilen açıklamada, Moskova saati ile yaklaşık 14.57'de (TSİ ile aynı) Luna-25 ile iletişimin kesildiği, aracı arama ve yeniden iletişim kurma yönündeki çalışmaların sonuç vermediği ifade edildi.Roscosmos, kurulan özel kurumlararası komisyonun istasyonun kaybının nedenlerini araştıracağı bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230817/luna-25-ay-yuzeyinin-ilk-fotografini-cekti-1074721514.html
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luna25 parçalandı mı, luna25 ay ile çarpıştı mı, roscosmos nedir, luna25e ne oldu
luna25 parçalandı mı, luna25 ay ile çarpıştı mı, roscosmos nedir, luna25e ne oldu

Roscosmos: Ön belirlemelere göre Luna-25 Ay yüzeyi ile çarpıştı ve aracın varlığı sona erdi

12:33 20.08.2023 (güncellendi: 13:00 20.08.2023)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinLuna-25
Luna-25 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), ön belirlemelere göre Luna-25 istasyonunun kontrolsüz yörüngeye girerek Ay yüzeyi ile çarpıştığını ve aracın varlığının sona erdiğini bildirdi.
Roscosmos’tan yapılan açıklamaya göre, Luna-25 gezegenlerarası istasyonu ön hesaplamalara göre kontrolsüz yörüngeye girerek Ay yüzeyi ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle aracın varlığı da son buldu.
Açıklamada, “Ön analizin sonuçlarına göre, iti sinyalinin gerçek parametrelerinin hesaplananlardan sapması nedeniyle, Luna-25 uzay aracı kontrolsüz yörüngeye geçti ve Ay yüzeyi ile çarpışarak varlığını sona erdirdi” ifadelerine yer verildi.
19 Ağustos'ta uzay aracına iniş öncesi eliptik yörüngeye geçmek için itme sinyali verildiğine dikkat çekilen açıklamada, Moskova saati ile yaklaşık 14.57'de (TSİ ile aynı) Luna-25 ile iletişimin kesildiği, aracı arama ve yeniden iletişim kurma yönündeki çalışmaların sonuç vermediği ifade edildi.
Roscosmos, kurulan özel kurumlararası komisyonun istasyonun kaybının nedenlerini araştıracağı bilgisini verdi.
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