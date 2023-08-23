https://sputniknews.com.tr/20230823/orman-yangina-mudahale-ederken-uzerine-agac-devrildi-1074855561.html
Orman yangınına müdahale ederken üzerine ağaç devrildi
Orman yangınına müdahale ederken üzerine ağaç devrildi
Çanakkale’de çıkan orman yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ederken, yangınla mücadeleye gelen arama kurtarma görevlisinin alevlere müdahale... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T09:57+0300
2023-08-23T09:57+0300
2023-08-23T09:58+0300
türkiye
orman yangını
çanakkale
görevli
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Çanakkale’de çıkan orman yangını birçok yerleşim alanını kullanılamaz hale getirdi. O yerleşim alanlarından biri olan Yağcılar Köyü Mezarlığındaki yanan ağaçları söndürmeye çalışan, Galip Dinçer Özkan’ın müdahalesi sırasında üzerine ağaç devrildi. Vücudunda kırıklar oluşan arama kurtarma görevlisinin yardımına ekip arkadaşları koşarken, bölgede yaşayanlar durumu hazırda bekleyen sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özkan, bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırdı. Yangın söndürme aracı ise dev ağacın altında adeta kullanılamaz hale geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230822/canakkalede-orman-yangini-nedeniyle-tahliye-edilen-yerlesim-yeri-sayisi-9a-yukseldi-1074840742.html
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orman yangını, çanakkale, görevli
orman yangını, çanakkale, görevli
Orman yangınına müdahale ederken üzerine ağaç devrildi
09:57 23.08.2023 (güncellendi: 09:58 23.08.2023) Abone ol
Çanakkale’de çıkan orman yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ederken, yangınla mücadeleye gelen arama kurtarma görevlisinin alevlere müdahale ettiği sırada üzerine ağaç devrildi. Yaralanan kişiye önce ekip arkadaşları daha sonra sağlık ekibi müdahale etti.
Çanakkale’de çıkan orman yangını birçok yerleşim alanını kullanılamaz hale getirdi.
O yerleşim alanlarından biri olan Yağcılar Köyü Mezarlığındaki yanan ağaçları söndürmeye çalışan, Galip Dinçer Özkan’ın müdahalesi sırasında üzerine ağaç devrildi.
Vücudunda kırıklar oluşan arama kurtarma görevlisinin yardımına ekip arkadaşları koşarken, bölgede yaşayanlar durumu hazırda bekleyen sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özkan, bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırdı.
Yangın söndürme aracı ise dev ağacın altında adeta kullanılamaz hale geldi.