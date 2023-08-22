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https://sputniknews.com.tr/20230822/canakkalede-orman-yangini-nedeniyle-tahliye-edilen-yerlesim-yeri-sayisi-9a-yukseldi-1074840742.html
Çanakkale'de orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi
Çanakkale'de orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi
Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı, Çanakkale... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T20:07+0300
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Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı. 30 hava aracıyla müdahale ediliyorYangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar ve Belen köyleri ile Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin de tahliye edilmesine karar verildi.Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi.Açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur" ifadesi kullanıldı.Ayrıca, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.'Can kaybı veya yaralanan yok'Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Aktaş, can, mal ve trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapattıklarını, yolu kullanacakların alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirdi.Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230822/canakkale-bogazi-gemi-trafigi-guney-kuzey-yonlu-gecici-olarak-askiya-alindi-1074838217.html
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çanakkalede orman yangını son dakika, çanakkalede orman yangını son durum, çanakkalede orman yangını söndü mü, çanakkalede orman yangını kontrol altında mı

Çanakkale'de orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi

20:07 22.08.2023
© AA / Enishan KeskinÇanakkale yangın
Çanakkale yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA / Enishan Keskin
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Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.
Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.
Çanakkale yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
TÜRKİYE
Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı
18:27

30 hava aracıyla müdahale ediliyor

Yangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar ve Belen köyleri ile Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin de tahliye edilmesine karar verildi.
Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.
Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

'Can kaybı veya yaralanan yok'

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Aktaş, can, mal ve trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapattıklarını, yolu kullanacakların alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirdi.
Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.
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