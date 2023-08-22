https://sputniknews.com.tr/20230822/canakkale-bogazi-gemi-trafigi-guney-kuzey-yonlu-gecici-olarak-askiya-alindi-1074838217.html
Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı
Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T18:27+0300
2023-08-22T18:27+0300
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çanakkale
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çanakkale, çanakkale boğazı
çanakkale, çanakkale boğazı
Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı
18:27 22.08.2023 (güncellendi: 18:30 22.08.2023) Abone ol
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, çift yönden tek yöne döndü.”